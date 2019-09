Kościół, kobieta i ksiądz

Diabeł mieszka w Polsce i nazywa się Gender. O tym, jak Kościół i partia władzy postrzegają kobiety i ich społeczną rolę, pisze w swojej najnowszej książce „Spróchniały krzyż” Joanna Podgórska.

Pierwszy raz „Gendera” uwolniono z pudełka, gdy polski Kościół dotknęły poważne afery pedofilskie i trzeba było znaleźć winnych. Arcybiskup Józef Michalik w homilii wygłoszonej we Wrocławiu w 2013 r. stwierdził, że przyczyną pedofilii jest „pornografia i fałszywa miłość w niej pokazywana, brak miłości rozwodzących się rodziców i promocja ideologii gender”. Winne mają być także agresywne feministki, walczące o prawo do aborcji, prawo do tworzenia związków osób tej samej płci i prawo do adopcji dzieci przez te osoby.