Droga przez mękę. Obywatele zbierają podpisy dla Pawła Kasprzaka

– Żydom nie dam swojego podpisu – przez zęby cedzi pan, którego pytam, dlaczego przed chwilą odmówił aktywistkom, które zbierały podpisy pod kandydaturą Pawła Kasprzaka do Senatu. W sprawie jedynego kandydata wystawionego do parlamentu przez Obywateli RP na ulice ruszyli wolontariusze.

Cezary Paweł Kasprzak chce kandydować w okręgu nr 44, w tym samym Koalicja Obywatelska i Lewica (zgodnie z tzw. paktem senackim) wystawiają tylko jednego swojego kandydata. Jest nim Kazimierz Michał Ujazdowski. Lider ruchu Obywatele RP domaga się merytorycznej debaty pomiędzy nim a Ujazdowskim i zbadania po niej społecznego potencjału poparcia. Jeśli kontrkandydat wypadnie w sondażach lepiej, Kasprzak zapowiedział wycofanie swojego startu. W każdym innym przypadku zamierza kandydować.

Zanim jednak poważnie będzie można mówić o debacie, obaj muszą do 3 września zebrać dwa tysiące podpisów poparcia od mieszkańców swojego okręgu, czyli z Bielan, Żoliborza, Śródmieścia i Białołęki.

Paweł Kasprzak? Nie słyszałem

Piątek. Godzina 13. 32 st. w cieniu. Przed Urzędem Gminy na Bielanach rozstawia się punkt zbiórki podpisów poparcia dla Pawła Kasprzaka. To nie jest stanowisko zbiórki Obywateli RP. To inicjatywa niezależna aktywistów niezwiązanych obecnie z żadnym ruchem społecznym. Dziś wyrazy poparcia będą zbierać tu same kobiety.

Składany stolik, jedno krzesło. Dwa przedwyborcze plakaty przyklejone plastrem. Jeden do stolika, drugi na tekturkę. Kilka butelek wody mineralnej (przy takich temperaturach to ekwipunek absolutnie niezbędny) i kartki, na których składa się podpisy. W tym punkcie nie ma flag, potykaczy, kolorowych ulotek. Jest prowadzony najbardziej oddolnie jak można. I uparcie. Minimalnymi środkami. Minimalną obsadą. Zazwyczaj stoją tu tylko dwie osoby. Niewiele? Ale wyniki mają niezłe.

W ciągu pierwszego kwadransa na liście pojawiają się już trzy nazwiska. To świetny prognostyk – są punkty, w których przez cały dzień zbiera się raptem dziesięć podpisów. Nienajlepiej idzie na przykład przy Parku Fontann na Podzamczu czy przed Halą Mirowską.

Stolik przed bielańskim urzędem stoi w świetnym miejscu. Nie chodzi nawet o to, że jest przed urzędem, ale o to, że nie stoi w słońcu. 10 metrów dalej jest przystanek autobusowy, ale ludzie nie są w stanie wytrzymać pod wiatą. Lgną więc do cienia. I tu następuje interakcja ze zbierającymi podpisy poparcia.

– To jedyny kandydat z opozycji ulicznej, niech pani da mu szansę powalczyć z zawodowymi politykami. Chodzi o stworzenie możliwości debaty i w ogóle jakiegoś wyboru – zachęcają zbierające kobietę przyglądającą się stanowisku.

Kolejny pan, który się zainteresował sprawą, nie zna chyba kandydata. – Ruch Obywatele RP, na pewno pan słyszał… – Proszę powiedzieć, co robili, bo wciąż nie kojarzę. – Liczne blokady marszów faszystowskich, protesty w sprawie wolnych sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, walka o wolny wstęp dla wszystkich obywateli do Sejmu… – Nie słyszałem. – No i jeszcze kontrmiesięcznice… – Już wiem. Nie musi pani już nic więcej mówić – odpowiada mężczyzna i od razu zaczyna wpisywać na kartę swoje dane.

Słońce praży. Młodzi prawie w ogóle nie przystają. Zawsze się spieszą, a ich główną wymówką jest to, że nie interesują się polityką. – No trudno, ale nadejdzie taki czas, gdy polityka się wami sama zainteresuje.

Gdy aktywistki zaczepiają kolejnych przechodniów, próbuję rozmawiać z tymi, którzy zdecydowanie nie chcieli się wpisać na listę. – Mam inne zdanie. Nie poprę tego, rozumie pani? – mówi jeden z nich. Później rozmawiam z panią, która za powód odmowy podała, że nie podoba jej się agresja Obywateli RP. Próbuję dociec, o jaką agresję chodzi, skoro ruch ten w swojej deklaracji ma zakaz stosowania przemocy. – Wie pani, to siadanie na miesięcznicach…

W tym czasie przy stoliku kolejne osoby już się podpisały. – O tamta pani trzyma „Gazetę Wyborczą”. Idę do niej! – mówi aktywistka. – Zbieramy… – Wiem, wiem. Przyszłam specjalnie do was.

Nie ustaję w wypatrywaniu odmawiających. Niestety kolejna rozmowa jest zupełnie nieudana. – Żydom nie dam swojego podpisu. Aż mnie zatyka. Ale o co chodzi? Organizująca zbiórkę tłumaczy mi, że to częsty przypadek. Już jest uodporniona na to, że ludzie nazywają ją ubeczką lub Żydówką. Że zarzucają jej antypolskość.

Mijają kolejne godziny. Panująca na Bielanach duchota staje się nie do wytrzymania. Nie pomaga ani woda, ani batoniki energetyczne. – Kończymy? – Nie. Jeszcze nie. Jeszcze jest ruch. Nie odejdę.

Jestem pod wrażeniem tej determinacji.

Plac Bankowy, czyli dwa w jednym

Sobota. Godzina 17. 30 st. w cieniu. Plac Bankowy. To stały punkt zbiórki Obywateli RP. Jest mniej więcej dziesięć osób, obstawiają wyjście z metra. Trzeba przyznać, że są świetnie widoczni. Mają duże transparenty, flagi, ulotki, identyfikatory, dodatkowe materiały.

– Jak idzie? – Dzisiaj świetnie – mówi jeden z najbardziej znanych działaczy ruchu. – Mamy ponad 200 podpisów tylko z tego punktu.

Rzeczywiście, co kilka minut ktoś nowy podchodzi, nawet bez wcześniejszego zaczepiania, i siada przy stolikach. Tu, w Śródmieściu, sytuacja jest zgoła odmienna, niż w dalszych dzielnicach Warszawy, gdzie wszystkim trzeba tłumaczyć, kim w ogóle jest Paweł Kasprzak.

Dowiaduję się, że hitem dnia jest zbiórka przy pl. Wilsona. Dwie osoby zebrały tam tego dnia aż 80 podpisów. Ale ogólnie jest ciężko. Nie tylko z braku wsparcia mediów, ale z okazji upałów. Pierwszego dnia był taki skwar, że na pl. Bankowym zebrano zaledwie kilkanaście podpisów. A może powody były zupełnie inne…?

Nie mija kilka minut, a dosłownie trzy metry dalej pojawia się kolejna grupa zbierających. Jest ich dwoje. Rozstawiają swój profesjonalny roll-up… I okazuje się, że zbierają podpisy pod kandydaturą Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Odczekuję godzinę. – Jak idzie? – pytam. – Jest ciężko ale nienajgorzej. My akurat zbieramy pierwszy dzień, próbowaliśmy wcześniej na pl. Wilsona. Tu jest stanowczo lepiej – odpowiada młoda dziewczyna.

Dowiaduję się od obu grup, że wciąż nie zebrano jeszcze wymaganej liczby. Ale Obywatele RP mieli już kilka nieprzyjemnych sytuacji. Gdy wyzywano ich od „żydokomuny” albo gdy policja wylegitymowała aktora Olgierda Łukaszewicza, który stanął z ręcznie wymalowanym plakatem wspierającym Kasprzaka, bo „może być poszukiwany” i „uprawia działalność polityczną”.

Na placu Bankowym ciężko jest rozmawiać, zupełnie inaczej niż na Bielanach. Ciężko, bo tędy przechodzi cała masa ludzi. Do metra i z metra. Do tramwajów, do pobliskich urzędów, do parku… Ale aktywistów jest wielu i się wymieniają. – Ręce mi opadają, gdy widzę wolontariuszy, którzy przychodzą pomóc i po pół godzinie zaczynają jęczeć ze zmęczenia. Robią sobie selfie i wracają do domu. A my tu stoimy po kilkanaście godzin dziennie – mówi jedna ze zbierających.

Za kilkanaście minut opuści z koleżanką plac Bankowy i razem pojedziemy metrem na tzw. patelnię. „Patelnia”, placyk przed Metrem Centrum, jest jednym z najbardziej obleganych przez aktywistów miejsc. Stoją już tu ludzie od Bezpartyjnych Samorządowców. Mają łatwiej – zbierają podpisy do Sejmu, a nie do Senatu, nie są więc ograniczeni granicami okręgu.

– Jak idzie? – Zebraliśmy już wymaganą liczbę (5 tys. podpisów – przyp.), a teraz robimy tzw. górkę – opowiada wolontariusz.

Entuzjazm aktywistów od Kasprzaka nie gaśnie, mimo że ostatnia prosta coraz bliżej. Obywatele RP zapowiadają, że będą walczyć o podpisy do ostatniej chwili. Gdzie rozegra się ta walka? Stałym punktem zbiórki ORP do końca obowiązującego terminu będzie plac Bankowy (11:00–20:00). W niedzielę (1.09) działa punkt przy Parku Fontann na Podzamczu (11:00–20:00) oraz przy Metrze Młociny (17:00–20:00). A w poniedziałek (2.09) na zbiórkach niezależnych podpisy można złożyć m.in. w „Lesie Rąk” przy Chmielnej (10:00–21:00) i przy Żeromskiego przez Urzędem Gminy Bielany (11:00–16:00).

Punktów i ludzi wciąż przybywa. W najnowszą ze zbiórek zaangażowali się m.in. Zygmunt Miłoszewski, pisarz i publicysta, laureat Paszportu „Polityki” (2014) oraz Jacek Żakowski, publicysta i wykładowca.

Poza podpisami jest też list otwarty

W sprawę kandydatury Cezarego Pawła Kasprzaka włącza się coraz więcej osób ze świata kultury czy nauki. Pod świeżutkim listem otwartym do Grzegorza Schetyny podpisali się m.in. pisarz Jacek Dehnel, Joanna Fikus (kierowniczka działu wystaw Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), reżyserki Agnieszka Holland i Joanna Kos-Krauze, Roman Kuźnia (doradca Bronisława Komorowskiego ds. międzynarodowych), wykładowczynie Magdalena Środa i Monika Płatek, aktorzy Olgierd Łukaszewicz i Maja Ostaszewska czy kuratorka sztuki Anda Rottenberg.

W ich liście czytamy m.in. „Popieramy ideę koalicji i jednego kandydata sił opozycyjnych do Senatu. Rozumiejąc i mając na uwadze, jak skomplikowane jest ułożenie skutecznej listy kandydatów, zwracamy się o ponowne rozważenie kandydatury Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego z 44. okręgu wyborczego do Senatu. Wywołała tak wiele kontrowersji i tak duży sprzeciw, że budzi to obawę o poprawność dokonanych kalkulacji. Szansa, jaką stwarza wystawienie kontrkandydatury Pana Pawła Kasprzaka z Obywateli RP, warta jest rozważenia i wykorzystania”.