„Kill LGBT!”, „Śmierć NATO!”. Polskie miasta zalewa faszyzm i homofobia

Mowa nienawiści pojawia się na murach w dużych i małych miastach. Ludzie codziennie mijają naklejki z faszystowskimi i dyskryminującymi hasłami. Dlaczego nikt nic z tym nie robi?

ONZ wzywa Polskę do „całkowitej delegalizacji grup, które promują dyskryminację na tle rasowym lub narodowościowym”, a tymczasem aktywiści skrajnej prawicy znaczą miasta noszącymi te cechy napisami. Część z nich w sposób otwarty nawołuje do zbrodni. Przypadków pojawiania się na murach symboli faszystowskich czy dyskryminujących jest mnóstwo. Są tak samo obecne w dużych miastach i mniejszych ośrodkach. Czytaj także: Za nami dwa lata bez przeciwdziałania dyskryminacji W Warszawie szubienice dla wszystkich Kiedy go pierwszy raz zobaczyłam, była zima. Na starym paragonie zapisałam, co widzę, bo byłam pewna, że gdy wrócę na warszawskie Bielany z aparatem, już tego wszystkiego tutaj nie będzie. Nic bardziej mylnego. Przechodzi starsza kobieta z siatkami. Nie przeszkadza pani ten napis? – pytam, wskazując na namalowaną czarnym sprejem na białej ścianie szubienicę. Na szubienicy dwa napisy: LGBT i Trzask (chodzi o prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego). Kobieta wzrusza ramionami. – Co mi pani głowę zawraca. Przecież to jest problem administracji. Na malunku obok, w głębi bramy, na szubienicy wisi katolicki krzyż. To już przykuwa uwagę. – To skandal. Jeszcze dziś powiem o tym księdzu. Na kolejnej szubienicy wisi Gwiazda Dawida. Szubienice pojawiły się tuż po podpisaniu przez Rafała Trzaskowskiego tzw. deklaracji LGBT (w lutym), a zostały zamalowane na kilka dni przed warszawską Paradą Równości (w czerwcu). Przez pięć miesięcy mieszkańcy wielkiego bloku (500 mieszkań) przy metrze na Bielanach patrzyli na życzenie śmierci prezydentowi stolicy, mniejszościom seksualnym i wyznaniowym. Da się z tym walczyć. Na ścianie bliźniaczego bloku pojawił się wielki malunek Żyda wiszącego na szubienicy i napis „Jude raus” – mieszkańcy zasłonili go białą farbą w ciągu trzech dni. Czytaj także: Oskarżam biskupów, księży i świeckich mojego Kościoła

W Ostrowie Wielkopolskim „osoby LGBT należy zabić” Wrzesień. Media społecznościowe obiega szokujące zdjęcie z Ostrowa Wielkopolskiego. Nie wiadomo, czy jest nowe. Fotografię do sieci wrzuciła mieszkanka miasta. Następnego dnia jedzie tam jeden z aktywistów, który – jak mówi – „musiał to sam sprawdzić”. – Gdy dzień przed przyjazdem do Ostrowa Wielkopolskiego podczas dyskusji o agresji względem osób nieheteronormatywnych zobaczyłem zdjęcie napisu „Osoby LGBT należy zabić” z podpisem: „To Ostrów Wielkopolski”, zamarłem. Ciężko mi było uwierzyć, że taka grafika w ogóle może istnieć. Dopytałem o miejsce i po pracy zamierzałem to zobaczyć – mówi Marcin Opas. – Zanim to się stało, swoim zwyczajem poszedłem na poranny spacer. Ostrów wita gości taką ilością faszystowskich, rasistowskich, kibolskich, antysemickich treści, że właściwie ciężko to opowiedzieć. Prawie każdy słup miał na sobie kilka wlepek z krzyżem celtyckim, „Białą rasą” czy „Czystemu miastu na wiosnę – Ostrów przeciw lewactwu, imigrantom i dewiacjom”. Gdzieniegdzie były porwane, pozrywane, zamalowane, ale widać, że na ich miejsce wklejano nowe. Sam chciałem je zrywać, ale poczułem bezsilność, której nie byłem w stanie opanować. Mogłem tylko zrobić zdjęcia. Aktywista odnalazł w parku tego 72-tysięcznego miasta sporą skrzynkę techniczną, na jakiej odmalowany z szablonu został czarny napis: „Osoby LGBT należy zabić”. – Park miejski odwiedziłem już po zmroku. Niedaleko ronda Jana Pawła II, którego patron jest tam, rzecz jasna, oplakatowany, znalazłem napis ze zdjęcia. Tuż przy pasach. Widoczny jak cholera. W plecaku miałem sprej, który kupiłem godzinę wcześniej, bo przecież trzeba się tego pozbyć, ale... pomyślałem, że to by było za proste. Niech to miejsce będzie pomnikiem hańby włodarzy miasta i służb. Niech przekaz pójdzie w świat. I mam głęboko gdzieś, kto tam rządzi, z jakiej jest partii. Ten napis obiegnie internet. Może wstyd zmusi kogoś do podjęcia działań – tłumaczy Opas.