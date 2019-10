Rozmowa z Dorotą Sumińską, lekarzem weterynarii, publicystką, o okrutnym traktowaniu zwierząt przez Kościół.

AGNIESZKA SOWA: – Miłosierdzie jest bardzo ważnym motywem w religii katolickiej. Nie dotyczy jednak zwierząt. Kościół przyzwala wobec nich na okrucieństwo. Dlaczego tak się dzieje?

DOROTA SUMIŃSKA: – To mnie właśnie bardzo boli. Pochodzę z rodziny katolickiej, głęboko wierzącej, a tymczasem nabieram coraz większej niechęci, nie do chrześcijaństwa, ale do katolicyzmu właśnie. Dogmat naszej wiary, Pismo Święte, absolutnie nie upoważnia żadnego człowieka do takiego traktowania innych gatunków, jakie naszej cywilizacji zostało przypisane w dużej mierze właśnie przez Kościół katolicki, który wręcz zachęca wiernych do przedmiotowego traktowania zwierząt, w wielu dziedzinach, głównie konsumpcyjnych. Chociażby na Wielkanoc, kiedy święci się kiełbasę, a więc ciała zwierząt, które przecież są dziećmi bożymi. Kościół katolicki odmawia uczestnictwa czy choćby biernego poparcia dla działań mających na celu obronę praw zwierząt i kształtowanie innego stosunku do zwierząt. Zwierzęta są w założeniu Kościoła owocem działań boskich. Mimo to skutecznie eliminuje je z grona istot objętych łaską boską. Tu jest dla mnie ogromny dysonans między dogmatem i jego interpretacją przez Kościół katolicki.

Co myśliwi zrozumieli z historii św. Huberta

Ortodoksyjni katolicy i prawicowi politycy, jak minister Szyszko, który wycinał Puszczę Białowieską,

i jego następca minister Kowalczyk, który chciał wybić wszystkie dziki, powołują się na cytat z Pisma Świętego: „i czyńcie sobie ziemię poddaną”.

To zdanie nie upoważnia do okrucieństwa, zabijania i zjadania naszych braci mniejszych. Ani do bezrozumnej, niszczycielskiej eksploatacji bez żadnego umiaru. A jest wiele innych ewangelii, które mówią o tym, że zwierzęta i ludzie mają taką samą duszę. Tomasz Jaeschke, nieakceptowany przez Kościół ksiądz, który na takie traktowanie zwierząt się nie zgadza, jedyny animalpastor w Europie, przywołuje w naszej książce „Nieboskie stworzenia” cytat z Koheleta: „Los bowiem synów ludzkich jest ten sam co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć jednego taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością”. Kościół nie usunął tych słów z kanonu Pisma Świętego, ale pomija je zupełnie, nie widzi ich, podobnie zresztą jak innych słów, które w oczywisty sposób przeczą doktrynie oficjalnie prezentowanej przez Kościół katolicki, że tylko człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a zwierzęta nie mają duszy, więc można je bezkarnie zabijać. Ale to nie jest dogmat, tylko jego interpretacja. Moim zdaniem całkowicie mylna.

Jak przekłamanie historii św. Huberta, z którego zrobiono patrona myśliwych?

Przecież jego żywot to historia człowieka, który namiętnie polował, dla przyjemności, nawet w Wielki Piątek. I to właśnie tego dnia gonił wielkiego jelenia. Nagle zwierzę zatrzymało się, obróciło do myśliwego, między porożem zapłonął ognisty znak krzyża, a jeleń ludzkim głosem napomniał Huberta, by zawrócił z drogi występku. Hubert już nigdy więcej nie wziął broni do ręki. Przestał polować i oddał się życiu duchowemu w klasztorze. Ale myśliwi, nie bacząc na nic, zrobili z niego swojego patrona i na jego cześć organizują krwawe polowania.

Papież Franciszek zawodzi?

Obrońcy praw zwierząt liczyli, że papież Franciszek zmieni to podejście Kościoła?

Ja też miałam taką nadzieję, dlatego chociażby, że przyjął imię św. Franciszka z Asyżu. Ale jego wypowiedzi są bardzo ogólne, dotyczą szacunku dla środowiska raczej w kontekście katastrofy klimatycznej. Papież nie podaje dokładnych standardów ludzkiego zachowania w stosunku do zwierząt. Nie wspomina o zwierzętach rzeźnych, doświadczalnych, hodowanych na futra.

Miał podobno powiedzieć, że zwierzęta idą do nieba. Wszystkie, nie tylko nasze ukochane domowe psy i koty, także krowy i cielęta, które ludzie zjadają, szczury zamęczone w laboratoriach, lisy obdarte ze skóry...

To było już pięć lat temu. To jedno zdanie, rzekomo wypowiedziane przez Franciszka podczas listopadowej audiencji generalnej, znalazło się na czołówkach wszystkich serwisów i gazet na całym świecie. Wybuchła straszliwa awantura. Inni hierarchowie mieli pretensje, rzecznik Watykanu natychmiast zdementował: papież nie powiedział tego, co cytują dziennikarze. Tak naprawdę do dziś nie wiemy, czy powiedział zdaniem hierarchów jedno zdanie za dużo i potem Watykan się z tego rakiem wycofał, czy rzeczywiście to był fake news. Ale nawet jeżeli Franciszek powiedział, że zwierzęta idą do nieba, to niewiele przecież z tego wynika dla nich tu, na ziemi.

Niektórzy komentowali, że to przełom. Poprzednio Jan Paweł II jako pierwszy hierarcha katolicki powiedział, że zwierzęta mają dusze, ale już jego następca Benedykt się z tego wycofał.

W Kościele dalej dominuje scholastyka oparta na wizji świata sprzed 2,5 tys. lat. Doktryna jest głucha na badania naukowe, które otwierają nam oczy na inteligencję i uczucia zwierząt.