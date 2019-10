Lepsze powietrze w Krakowie – a więc można walczyć w Polsce ze smogiem

Smog w Krakowie? Wiele wskazuje na to, że dzięki obowiązującej od 1 września uchwale zakazującej spalania paliw stałych to groźne dla zdrowia zjawisko przejdzie w stolicy Małopolski do historii. Co z resztą regionu i kraju?

A więc można. Mimo pierwszych jesiennych chłodów Kraków cieszy się niezłym powietrzem. Poziom pyłów zawieszonych, dotąd w zimne dni i noce wysoki i dokuczliwy, znacząco spadł. Do tego stopnia, że na ostatnich mapach zanieczyszczenia powietrza Kraków pozostaje – tak z reguły oznacza się utrzymywanie norm – zieloną wyspą, otoczoną wielokolorowym pierścieniem dymów. Generują je jeszcze podkrakowskie miejscowości.

Jak to się stało, że w Krakowie się udało?

Za tym niewątpliwym sukcesem w mieście i jego braku w tzw. obwarzanku stoi konsekwentna realizacja programu dopłat do wymiany krakowskich palenisk, kotłów i pieców kaflowych, a teraz także lokalny całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Obowiązuje od 1 września. Kto nie zdążył wymienić pieca (w mieście pozostały ich jeszcze 4 tys.) lub nie wierzył, że zakaz faktycznie wejdzie w życie, ma problem.

Egzekucję przepisów antysmogowych, czyli pouczania, nakładania mandatów lub kierowania wniosków o ukaranie do sądów, prowadzą dziesiątki strażników miejskich. Dysponują sprzętem pozwalającym prowadzić kontrole w nocy, mogą też liczyć na sąsiedzki – i dobrze – donos na niepodporządkowujących się zakazowi. Także od sprawności inspektorów zależy, czy zimą, gdy temperatury spadną poniżej zera, krakowskie powietrze, dla reszty kraju od dawna symbol miejskiego smogu, utrzyma obecną jakość.

A jak tam rządowe „Czyste powietrze”?

Zachęty i dopłaty, dodatkowo wzmocnione perspektywą późniejszych restrykcji, wyglądają na jedyną drogę do przewietrzenia Polski w sezonie grzewczym. Tymczasem najpoważniejszy program antysmogowy – rządowe „Czyste powietrze” – rozkręca się bardzo wolno. W Polsce mamy ok. 4 mln kopciuchów, kotłów i pieców o najniższej sprawności, pilnie wymagających wymiany. „Czyste powietrze”, zaplanowane na lata 2018–28, celuje w 3 mln z nich. Na razie usunąć udało się 0,02 mln. Do września, w pierwszym roku funkcjonowania programu, plan został zrealizowany więc na 0,67 proc.

Działacze organizacji chroniących środowisko, w tym bardzo zasłużonego Polskiego Alarmu Smogowego, apelują o reformę programu, bez niej wieszczą mu niepowodzenie. Rocznie wymieniane powinno być 15 razy więcej kotłów, ale wnioski czekają i po 200 dni, utykają na etapie weryfikacji, urzędnicy nie są w stanie poradzić sobie z ich nawałem. Przyczyną zatorów ma być m.in. skomplikowanie samych wniosków i zbyt mała liczba miejsc, gdzie można je złożyć.

Opór w narodzie. Ponad połowa nie planuje inwestycji w system ogrzewania

Na to nakładają się obawy rodaków. Serwis SmogLab przytacza wyniki badań Instytutu Ekonomii Środowiska, który sprawdzał gotowość właścicieli budynków jednorodzinnych ogrzewanych kotłami do ich wymiany. Oto główne wnioski: 60 proc. pytanych nie planuje żadnych inwestycji w swój system ogrzewania. 40 proc. z tych, którzy planują wymianę kotła, chcą dalej palić węglem. 90 proc. pytanych z województw, które przyjęły uchwały antysmogowe, w tym zakazy stosowania niektórych rodzajów paliw, twierdzą, że nie mają o tych regulacjach pojęcia. Powszechne jest też przekonanie, podzielane przez właścicieli kotłów i instalatorów, że procedury programu „Czyste powietrze” są trudne do przebrnięcia.

Niższe progi alarmu smogowego, ale co dalej?

Choć czas nagli, główny program naprawczy buksuje, a powietrze wciąż jest fatalne, to przynajmniej zaczęto na poważnie brać się do rozwiązywania problemu. Dopiero co obniżono – paradoksalnie robi to rząd, który chce dalej wiązać Polskę z węglem – progi alarmu smogowego, podwyższone sześć lat temu. Alarm będzie ogłaszany, gdy średniodobowa wartość dla pyłu PM10 wyniesie 150 mikrogramów (było 300 ) na metr sześcienny powietrza. Niby jest postęp, ale nadal to najwyższy poziom alarmowy w Unii Europejskiej i nie wiadomo konkretnie, co ogłoszenie alarmu oznacza. Co zalecać? Czego zakazywać? Komu w pierwszej kolejności?

Inaugurując sezon grzewczy, trzeba odnotować – mimo oczywistych braków – że smog trafił wreszcie do głównego nurtu polityki. Wszystkie największe partie zabiegające o głosy go nie ignorują, także dziennikarze mniej więcej wiedzą, o co polityków pytać i z czego ich rozliczać. Poprawia się system informacji o zanieczyszczeniach, coraz większa jest świadomość społeczna o znaczeniu czystego powietrza, wzmocniona świadomością zmian klimatycznych. Obywatele też wiedzą, czego się domagać. W tej materii w ostatnich miesiącach mieliśmy ogromne przyspieszenie. Idziemy zatem w dobrym kierunku. Pytanie, jak szybki będzie to marsz.

