Kobiety z najmłodszego pokolenia opowiedziały się przeciw wyborom matek

Rozmowa z terapeutami Joanną Drosio-Czaplińską i Jackiem Masłowskim o międzypłciowych grach oraz zgubnych skutkach powrotu patriarchatu.

MARTYNA BUNDA: – Laski lecą na kasę? To tytuł rozdziału w waszej książce.

JOANNA DROSIO-CZAPLIŃSKA: – Paradoksalnie to nie jest o pieniądzach, ale o różnicy w osiąganiu kolejnych etapów życia u kobiet i mężczyzn. Ostatnią rzeczą, o której myśli wielkomiejski mężczyzna zbliżający się do trzydziestki, jest, by założyć rodzinę i żyć z jedną kobietą. Dla niej zaczyna się tymczasem najlepszy czas na macierzyństwo. Wiek matek rodzących pierwsze dziecko się opóźnia, ale granice biologiczne się nie przesuwają, a kobiety to wiedzą.