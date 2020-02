Kto chce zarobić na frankowiczach

Najpierw ogoliły ich banki, teraz ustawia się kolejka następnych chętnych.

Handlarze krążą po kancelariach prawnych. Oferują do sprzedaży dane ludzi, którzy mają kredyty frankowe. – Dla mnie to brak etyki zawodowej doradców. Najpierw sprzedawali kredyty, stąd zapewne mają dane tych osób, a teraz chcą pieniędzy za „przyniesienie” ich do kancelarii – mówi mecenas Barbara Garlacz, prowadząca kancelarię specjalizują się w sprawach kredytów frankowych.

Za każdego potencjalnego klienta chcą nawet 50 proc. wartości umowy, jaka zostanie z nim zawarta przez prawników.