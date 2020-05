E-szkoła, czyli tor przeszkód nauczycieli, dzieci i rodziców

Trudno powiedzieć, czego rodzice boją się bardziej. Czy tego, że ich dzieci w czerwcu na dwa tygodnie wrócą jeszcze do szkół, czy tego, że jeszcze długo do nich nie wrócą, czy może tego, że wrócą do takiej szkoły, jaka była.

W pierwszym tygodniu koronaszkoły pani Z. zrobiła dzieciom wakacje. Nie miała loginu do Librusa, nie miała też porządnego internetu. W przedwojennych murach ich mieszkania jedyne źródło ledwo ciągnęło i jeśli działało w jednym pokoju, to nie działało w drugim. Dzieci – 10- i 12-latek – siedziały więc obok niej, gdy prowadziła rozmowy z klientami, i oglądały filmy na Netflixie. Było trochę nerwowo, ale z perspektywy Z. myśli, że to był całkiem fajny czas. W drugim tygodniu szkoły Z.