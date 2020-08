Rozmowa z Katarzyną Pawlikowską o tym, dlaczego kobiety głosują na PiS

Rozmowa z badaczką zachowań kobiet Katarzyną Pawlikowską o tym, dlaczego tyle pań zagłosowało na kandydata z opresyjnej wobec nich partii.

JOANNA PODGÓRSKA: – Dlaczego połowa kobiet zagłosowała na Andrzeja Dudę – kandydata partii forsującej antykobiece pomysły?

KATARZYNA PAWLIKOWSKA: – Dla mnie najbardziej niezwykłe jest to, że tak wiele kobiet w ogóle zagłosowało. Gdy zerknąć na analizy, okazuje się, że na Andrzeja Dudę oddały głos m.in. kobiety, które wcale nie interesują się polityką. A jednak poszły do urn. To znaczy, że komunikat: każdy głos się liczy, wybory są ważne i mamy na nie wpływ, do nich dotarł.