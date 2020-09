Religia w szkole wciąż uwiera. A covid potęguje problemy

Rodzice dzieci, które nie chodzą na religię, co roku we wrześniu przechodzą przez tę samą batalię ze szkołami, w których katecheza jest domyślnie dla wszystkich uczniów.

Z jednej strony z roku na rok spełniają się coraz gorsze koszmary kościelnych hierarchów: w ciągu ostatnich dziesięciu lat uczestnictwo w szkolnej katechezie zmniejszyło się z 93 do 70 proc. Im większe miasto i im starsi uczniowie, tym niższa frekwencja. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców na religię chodzi tylko 44 proc. osób, tyle samo w tamtejszych szkołach średnich.

Z drugiej strony – mimo przepisów opartych na konstytucyjnym prawie do milczenia w sprawie religii w praktyce każdego września rodzice, którzy nie zamierzają wysyłać dzieci na religię, mierzą się z kilkoma problemami. Domyślnie bowiem w sprawie religii należy się zadeklarować, a katecheza jest z góry planowana dla każdej klasy i wpisywana do planu lekcji, jeszcze zanim rodzice wypowiedzą się na ten temat. Domyślnie wyświetla się w Librusie wszystkim uczniom. Choć przepisy mówią wyraźnie: religia to nieobowiązkowy przedmiot, a dziecko uczestniczy w niej wyłącznie na wniosek rodziców.

Religia w szkole i na papierze

Szkoła podstawowa nr 28 w Warszawie. Agnieszka, matka siedmiolatki, opowiada, że już na pierwszym zebraniu rodziców – które odbyło się stacjonarnie – jeszcze przed wychowawcą głos zabrała siostra zakonna. Rozdała rodzicom kartki z nazwą podręcznika do religii (dwie godziny tygodniowo – tyle samo co np. angielskiego). Kolejnego dnia wszystkie dzieci wzięły udział w katechezie. W tym córka Agnieszki, która nie zdążyła się zadeklarować. – Najlepsze jest to, że w Librusie w planie lekcji mojego dziecka nadal widnieje religia, choć powinno jej nie być. A jeszcze lepsze jest to, że parę minut temu znowu dostałam wiadomość od... siostry zakonnej! Z linkiem do podręcznika, jaki trzeba kupić – mówi Agnieszka.

Nadmiarowych oświadczeń w sprawie religii wymagała też inna warszawska podstawówka, na Bemowie. Mają je wypełnić rodzice dzieci, które nie będą uczęszczać na religię ani na etykę. Tu sprawa poszła nawet dalej: ze względu na nowe przepisy sanitarne i zasadę niemieszania grup (bo covid) dzieci nieuczestniczące w katechezie miałyby w czasie zajęć przebywać w klasie razem z modlącymi się rówieśnikami. Takie zwyczaje powtarzają się w całym kraju. Bartek, dziesięcioletni syn Anny, który rozpoczął we wrześniu naukę w czwartej klasie podstawówki w małej gminie pod Gdańskiem, też spędził pierwsze okienko zamiast religii (oczywiście ustawionej w planie lekcji w środku zajęć) w klasie, w ostatniej ławce. Nie mógł wyjść z sali, powiedziano mu, żeby „nie przeszkadzał”.

Od kiedy Bartek chodzi do szkoły, jego mama próbuje wywalczyć dla niego religię na początku i końcu zajęć – by mógł przychodzić do szkoły później lub wychodzić z niej wcześniej. – Nigdy jeszcze mi się to nie udało. W zeszłym roku nawet nie odpowiedziano na mój pisemny wniosek – opowiada. W tym roku było nieco inaczej. Dzięki interwencji Piotra Pawłowskiego, inicjatora akcji Świecka Szkoła, Anna otrzymała zapewnienie, że jej syn otrzyma opiekę zastępczą w świetlicy.

Co się dzieje na katechezie

We wzorcowych rekomendacjach, jakie w ubiegłym roku władze Warszawy wysłały do szkół w stolicy, zapisano, że: lekcje religii nie mogą kolidować z zajęciami obowiązkowymi, a dyrektorzy powinni je umieszczać w planach przed nimi lub po nich; szkoła powinna zapewnić opiekę uczniom, którzy nie uczęszczają na religię, a zmuszanie do uczestnictwa w katechezie jest niezgodne z prawem i można zgłaszać takie przypadki kuratorowi oświaty.

W 2018 r. nauka religii kosztowała budżet państwa 1482 mln zł (dodatkowo na lekcje religii przekazywane są środki z budżetów samorządowych), a uczyło jej ok. 22 tys. osób. Omawiany na katechezie program jest poza jakąkolwiek kontrolą dyrektorów, kuratoriów i wreszcie resortu edukacji. Kiedy córka Agnieszki uczyła się w przedszkolu (nr 94 w Warszawie) – Agnieszka podkreśla, że jeszcze wtedy nie miała nic przeciwko temu, by dziecko posłuchało o Bogu, w którego wierze wychowywane jest 90 proc. rówieśników – przynosiła do domu różne opowieści. Kiedyś usłyszała, że dzieci można mieć tylko w małżeństwie, że dwóch mężczyzn i dwie kobiety nie mogą się kochać. Innego razu – historię o chłopcu, babci i lwie, z której wynikało, że śmierć to zjawisko odwracalne. A to było tylko kilka pierwszych lekcji.