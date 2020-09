Apel do władz Polski o ewakuację dzieci z obozu Moria

Teraz jest właśnie czas, gdy możecie, jako liderzy i liderki dużego kraju w środku Europy, zachować się przyzwoicie.

Szanowni Państwo!

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów,

Elżbieta Witek, Pani Marszałek Sejmu,

Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu,

Posłowie na Sejm RP i Senatorowie,

Prezydenci i Prezydentki Miast-Sygnatariuszy Deklaracji o współdziałaniu Miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji:

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku,

Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy,

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydentka Miasta Gdańska,

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa,

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin,

Hanna Zdanowska, Prezydentka Miasta Łodzi,

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania,

Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa,

Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin,

Rafał Trzaskowski, Prezydent M.st. Warszawy,

Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia

Nie wyrażamy zaniepokojenia.

Nie prosimy o rozważenie.

Nawet nie zwracamy uwagi na ważną kwestię.

Żądamy, żebyście – reprezentując nas, obywateli i obywatelki Polski – zachowali się po ludzku.

Mijają kolejne dni od pożaru w obozie dla uchodźców Moria na greckiej wyspie Lesbos. Media oswajają nas z widokiem dzieci śpiących na chodnikach, ludzi okupujących skwery i kobiet błądzących po pogorzelisku.

13 tysięcy ludzi straciło ostatni dobytek i nędzny dach nad głową.

Żądamy, żeby władze naszego kraju zachowały się odpowiedzialnie i dojrzale. Żądamy, żeby natychmiast przyjąć choć grupę najbardziej potrzebujących – na przykład dzieci bez opieki. Nie zgadzamy się na to, by Polska trwała w gronie państw obojętnych na tragedię dziesiątek tysięcy ludzi.

***

Polska wiele razy sama doświadczyła wojny. Nasi dziadkowie i pradziadkowie, babcie i prababcie tułali się po obcych krajach, oglądali pogorzeliska w Polsce, nie raz spali o głodzie pod gołym niebem. Parę tygodni temu wspominaliśmy Warszawę w ruinach. Jak to możliwe, żebyśmy dziś – jako państwo – byli tak nieczuli?

Pomaganie nie jest naiwne. Wspieranie uchodźców i uchodźczyń nie jest przejawem pięknoduchostwa. Przecież nasi przodkowie byli na tym miejscu, powinniśmy to wiedzieć najlepiej!

***

Mamy jako kraj zasoby, żeby pomóc choć niektórym z tych, którzy ucierpieli w Morii. Mamy skąd czerpać wiedzę, jak to zorganizować – choćby doświadczenia korytarzy humanitarnych wspólnoty Sant’Egidio. Da się zorganizować misję na Lesbos, wybrać osoby potrzebujące i udzielić im potrzebnego wsparcia – to jest możliwe. W tym procesie może pomóc Wysoki Przedstawiciel Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Wiemy, jak organizować przyjęcie uchodźców i uchodźczyń, jak wspierać proces ich integracji – w tym zakresie doświadczeniem mogą służyć polskie instytucje: Urząd ds. Cudzoziemców, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (w Warszawie, Lublinie, Białymstoku), Samorząd Miasta Gdańska, a także – z najwyższą chęcią – każda z niżej podpisanych organizacji społecznych. Nie brak nam kompetencji.

***

Co dzień różne kraje europejskie podejmują w tej sprawie działania. Niemcy przyjmują ponad 1750 osób, głównie dzieci, Francja – 50 dzieci, Wielka Brytania – 47 dzieci, niektóre z rodzicami, Portugalia – 25 dzieci, Finlandia – 24 dzieci, Szwajcaria – 23 dzieci, Belgia – 18 dzieci, Włochy – 4 rodziny z dziećmi, Luksemburg – 12 dzieci.

Niemcy, Francja, Norwegia, także Litwa, Słowenia i wiele innych państw deklarują kolejne ewakuacje ludzi w najtrudniejszej sytuacji. Ta lista cały czas rośnie.

Dlaczego nie ma wśród nich Polski?

***

Teraz jest właśnie czas, gdy możecie, jako liderzy i liderki dużego kraju w środku Europy, zachować się przyzwoicie – o to do Was apelujemy.

Co Was, rządzących krajem, powstrzymuje?

Warszawa, 16 września 2020 r.

W imieniu poniższych organizacji

Agnieszka Kosowicz,

Prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne

