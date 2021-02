Dwa tysiące złotych za informację, czy płód jest chory

Chociaż najwięcej dzieci z wadami genetycznymi rodzą młode kobiety do 35. roku życia, NFZ postanowił systemowo nie refundować badań dla nich. W kontekście zakazu aborcji to wyjątkowo okrutne, ale konsekwentne działanie.

70 mln zł Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił w 2018 r. za badania prenatalne kobiet powyżej 35. roku życia oraz tych, które urodziły już dziecko z wadą. Tylko one, ze względu na przyjęte założenie o wyższym ryzyku chorej ciąży, włączone są do programu darmowych badań. Skorzystało z niego ponad 106 tys. kobiet, podaje NFZ, ale nie wiadomo, ile badań (jedno czy więcej) wykonano u każdej z nich. Najwyższa Izba Kontroli podaje z kolei, że do bezpłatnych badań prenatalnych ma dostęp co piąta kobieta w ciąży.

Katarzyna z Radziejowa miała szczęście. Skończyła 35 lat, więc kwalifikowała się do refundacji. Zrobiła pierwsze USG, które pozwala dojrzeć w aparacie wady anatomiczne, takie jak brak kończyn, wodogłowie, rozszczep kręgosłupa, a potem badania biochemiczne wykrywające choroby genetyczne, jak zespół Downa, Edwardsa czy Patau – w sumie 95 proc. najczęściej występujących. Do programu opracowanego przez Fundację Medycyny Płodowej wpisuje się zebrane parametry, wiek kobiety, etap ciąży, a komputerowy kalkulator oddaje wynik.

– Tego dnia nie zapomnę do końca życia. Weszłam do gabinetu genetyka z uśmiechem, który szybko zmienił się w płacz – opowiada Katarzyna. W 14. tygodniu ciąży dowiedziała się o wstępnej diagnozie zespołu Downa. W szpitalu Biziela w Bydgoszczy sugerowano amniopunkcję, podczas której trzeba nakłuć pęcherz płodowy, by pobrać próbki do badań, ale cztery tygodnie czekania na wynik w takiej sprawie to było zbyt długo. Da się szybciej? Można wykonać badanie mikromacierzy. Kosztowna metoda pozwala nie tylko stresować się krócej, ale i ocenić niezliczoną liczbę wad genetycznych, które nie dotyczą całego chromosomu, a tylko jego części. Dopłata: 1600 zł. Zdecydowali się.

Bo rozbudowana diagnostyka w ciąży, z której Polska słynie – trzy obowiązkowe badania USG, monitorowanie krwi matki i poziomu cukru – nie pomaga, gdy okazuje się, że coś jest nie tak. Potrzeba dokładniejszych badań. I oszczędności.

Do Katarzyny wyniki przyszły po trzech dniach i los się odwrócił – płód jest zdrowy. Było to jeszcze w styczniu, przed wejściem zakazu aborcji w życie. Gdyby zespół Downa się potwierdził, do jeszcze wtedy legalnego przerwania ciąży w 22. tygodniu zostałoby trochę czasu.

Dwie i pół godziny do ośrodka zdrowia

Chociaż NFZ uparł się, by nie refundować systemowo badań młodszym matkom, to one rodzą najwięcej dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi. Z prostej przyczyny: mimo przesuwania się granicy urodzenia pierwszego dziecka wciąż rodzą najwięcej dzieci w Polsce (80 proc. wszystkich porodów). Jak mówi prof. Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, ryzyko wystąpienia u płodu zaburzeń chromosomowych istnieje niezależnie od wieku kobiety, a kryterium wieku dopuszczenia do refundacji badań jest „archaiczne”. Dlatego ok. 12. tygodnia wszystkie ciężarne powinny wykonać USG pozwalające ocenić parametry rozwoju płodu oraz test biochemiczny. A jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości – wykonać badanie inwazyjne. W większości państw Unii Europejskiej bezpłatne badania prenatalne skryningowe są dostępne dla wszystkich kobiet w ciąży.

Tymczasem w Polsce są miejsca, gdzie tylko dwie–trzy placówki wykonują specjalistyczne badania prenatalne. Tak jest w województwach lubelskim, podkarpackim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim. Na Podkarpaciu na jednego świadczeniodawcę przypada 264 tys. kobiet – żeby do niego dotrzeć, trzeba jechać godzinę–dwie albo dłużej. Utrudniony dostęp do badań jest też na Mazowszu, gdzie program realizuje osiem placówek, ale wszystkie znajdują się w Warszawie.

Taka sytuacja to skutek błędów popełnionych na etapie postępowania konkursowego, które wyłoniło realizatorów programu – 121 miejsc w całym kraju. Tam, gdzie rozmieszczono ich równomiernie (śląskie i małopolskie), z programu korzysta od 41 do 54 proc. uprawnionych. Tam, gdzie bezpłatne badania można zrobić w głównych miastach regionu, odsetek jest niemal dziesięciokrotnie niższy (np. w lubelskim wynosi ok. 3 proc.).

Obrazu dopełniają inne problemy, konsekwencje cichej, ale wciąż niezakończonej ideologicznej wojny o sens badań prenatalnych, w której wzięli udział tzw. lekarze z sumieniem: nieinformowanie pacjentek o istnieniu programu (bo to „badania aborcyjne”), niekierowanie na badania mimo istotnych przesłanek, a nawet odmowa skierowania na podstawie klauzuli sumienia. Prawdziwą plagą jest wydłużony czas oczekiwania na skierowania i wyniki – aż możliwość decyzji o przerwaniu ciąży (obecnie już za granicą albo w podziemiu) staje się utrudniona lub niemożliwa. Czyli tak: czekanie na termin badań biochemicznych, potem czekanie na skierowanie na amniopunkcję, umawianie terminu, czekanie na badanie, czekanie kilku tygodni na wynik. Jaka jest skala bezprawnych odmów i ile konkretnie kobiet w ciąży nie ma dostępu do potrzebnych badań, dokładnie nie wiadomo, bo rząd podaje szczątkowe informacje na temat diagnostyki prenatalnej i nie koncentruje się na wyrównywaniu dostępu do niej. W kontekście zakazu aborcji to strategia okrutnie konsekwentna.

Co na to konsultant krajowy z Ordo Iuris

Dlatego tak dobrze ma się rynek badań komercyjnych. Jest na nie popyt, a jak podkreślał kilka lat temu w „Polityce” prof. Piotr Stępień z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, „rozwój badań molekularnych tak bardzo przyspieszył, że jesteśmy świadkami początku nowej ery”. Także do Polski trafiają nowe technologie i niezwykle czułe testy, pozwalające na bardzo dokładne diagnozy jeszcze w I trymestrze. Dając więcej czasu na ewentualną decyzję, co dalej. I jest to oczywiście możliwość i wiedza dla wybranych.

Dr Anna Parzyńska, konsultantka ds. badań prenatalnych Szpitala Bielańskiego w Warszawie, mówi: – Pacjentki pytają o różne badania, ale poziom zainteresowania zależy od ich nastawienia. Te, które nie planują przerwania ciąży w razie wystąpienia wady, nie spieszą się z badaniami. Ja zawsze zachęcam do diagnostyki, bo informacja o ewentualnej chorobie płodu pozwala kobietom lepiej przygotować się do trudnej roli, a lekarzowi do prowadzenia ciąży. Są bowiem takie wady, które wymagają cesarskiego cięcia przy porodzie, a czasem możliwa jest jeszcze terapia w czasie ciąży. Szacuje się, że spośród 14 tys. wad rozwojowych płodu, które rocznie diagnozuje się w Polsce, ok. 2 tys. przypadków mogłoby dzięki terapii prenatalnej dostać szansę na ograniczenie liczby powikłań, lepsze zdrowie oraz życie.

Dla kobiet, które na refundację się nie załapały, koszty tej wiedzy są jednak bardzo wymierne. Wykonywane w I trymestrze USG to od 150 do 200 zł (kolejne wykonuje się w II i III trymestrze), a badania biochemiczne – od 250 do 400 zł. Czekanie na wyniki – do tygodnia. – Jeśli pacjentki są na tyle dobrze poinformowane, to idąc na USG w 12. tygodniu, mogą przynieść już wyniki badań biochemicznych i tego samego dnia dokonywana jest pełna ocena ryzyka – mówi dr Parzyńska.

Jeśli jest wstępne wskazanie wady, trzeba zrobić badania inwazyjne. Są trzy opcje: amniopunkcja (1300–2000 zł), biopsja kosmówki (ok. 1500 zł), pobranie krwi z pępowiny (ok. 1000 zł). Ale i tutaj nauka przyniosła rozwiązania, które nie niosą ryzyka powikłań – to badanie wolnego DNA płodu. – Można je wykonać w I trymestrze. To badanie przesiewowe pod kątem kilku najpopularniejszych syndromów, zwłaszcza zespołu Downa, który może się dobrze „ukryć” zarówno w USG, jak i badaniu biochemicznym – tłumaczy dr Parzyńska. Przypomina oddanie krwi do rutynowej morfologii, a ma 99 proc. wykrywalności. Badanie kosztuje jednak ok. 2250 zł i nie jest refundowane nawet osobom z pośrednim ryzykiem wystąpienia wyżej wymienionych wad, którym jest rekomendowany. – Z kolei mikromacierze zlecamy dodatkowo, kiedy w badaniach przesiewowych widzimy wady, które są komponentem zespołu Digeorge′a, charakteryzującego się m.in. różnymi wadami serca – mówi dr Parzyńska. Koszt: średnio 1600 zł (jeśli są wskazania, bywa oznaczany bezpłatnie).

Prof. Maria Sąsiadek, była już konsultant krajowa ds. genetyki, doprowadziła do tego, by Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała zgodę na wykonywanie tzw. badań całogenomowych (w tym wspomnianych mikromacierzy), ale kolejnym krokiem miało być umieszczenie ich na liście świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Jej następca prof. Andrzej Kochański, związany z Ordo Iuris, który straszył rodziców decydujących się na in vitro upośledzeniem umysłowym ich dzieci, nie doprowadził sprawy do końca.

Jak wylicza NIK, koszt nieinwazyjnych badań prenatalnych w I i II trymestrze ciąży u jednej kobiety do 35. roku życia wykonanych prywatnie to ok. 2 tys. zł. Dominanta zarobków w 2020 r. to tylko 1819 zł netto.

Na internetowych forach matki, te przyszłe i obecne, przerzucają się kwotami: „250 zł za pierwsze USG prenatalne, 100 zł za PAPPA, 1900 zł za wolne DNA”. „3 tys. za wszystko”. „Pierwsze prenatalne 500 zł USG + PAPP-A. Amniopunkcja refundowana, ale z macierzami to dopłata 2 tys. zł”. „600 zł USG 1 trymestru i PAPPA”. „350 zł USG II i III trymestru, 2300 zł wolne DNA”. „Powinien przeczytać to ktoś z naszego kochanego, tak bardzo prorodzinnego rządu. Ile kosztuje prowadzenie ciąży, nie wliczając w to prywatnych wizyt u ginekologa, bo przecież nie zawsze tak łatwo dostać się na NFZ” – podsumowuje jedna z nich.

Szukamy dla nich psychiatrów

Dr Anna Parzyńska pytana o to, czy i jak zakaz aborcji wpłynie na zainteresowanie badaniami prenatalnymi, odpowiada: – Mam nadzieję, że nic się nie zmieni, albo że zmieni się w dobrą stronę – pacjentki będą bardziej zainteresowane wykonywaniem badań.

Na razie zmieniła się atmosfera w gabinetach ginekologicznych. Testy genetyczne zazwyczaj uspokajały matki, co wpływało pozytywnie na dalszy prawidłowy rozwój ciąży. Teraz jest więcej nerwowości, stresu, czasami przerażenia, i to jeszcze przed ciążą, na etapie jej planowania. – Miałam ostatnio kilka pacjentek, które są świeżo po odebraniu wyników inwazyjnych, gdzie nie wszystko wygląda prawidłowo. Szukamy dla nich psychiatrów – mówi dr Parzyńska. Po co? Żeby ocenili, czy stan zdrowia kobiet pozwala na kontynuację ciąży. Jeśli będzie beznadziejny, być może uda się je zakwalifikować na terminację ze względu na zagrożenie życia i zdrowia.