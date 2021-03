Strajk Kobiet w Dzień Kobiet. Policja przygotowała blokadę

W Warszawie policja otoczyła kordonem grupę kilkuset protestujących na Rondzie Czterdziestolatka. Zatrzymano dwie osoby. W czasie demonstracji zbierano podpisy pod projektem legalizującym aborcję.

Warszawski protest organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet miał wyruszyć o godz. 16 z Ronda Dmowskiego, ale miejsce zostało całkowicie odcięte przez barierki i radiowozy. Policja obstawiła wszystkie wejścia na przystanki tramwajowe i wyjścia z nich przy rondzie Dmowskiego. Protest przeniósł się w inne miejsce – Rondo Czterdziestolatka, na którym ruch zablokowała licząca kilkuset uczestników demonstracja.

„Wy łamiecie konstytucję, my robimy rewolucję”

Policjanci wydali komunikaty z informacją, że zgromadzenie – z uwagi na obostrzenia przeciwepidemiczne – jest nielegalne. Wzywali do rozejścia się. Komunikat wzbudzał duże oburzenie, protestujący odpowiadali: „Mamy prawo protestować!”.

Policja stopniowo otoczyła kordonem zgromadzenie na Rondzie Czterdziestolatka. „Wy łamiecie konstytucję, my robimy rewolucję! Chcemy kochać, nie umierać!” – skandowano. „Będą chodzili między wami negocjatorzy policyjni w niebieskich kamizelkach. Będą was próbowali namówić, żebyście sobie stąd poszli. Nie rozmawiajcie z nimi” – wzywała Klementyna Suchanow przez megafon. „Całe Śródmieście jest obstawione policją, w okolicy jest ok. 100 radiowozów i ok. 2 tys. policjantów. Oni czekają, my też” – mówiła z kolei Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet.

Zaczęły się przepychanki z policją. Kilkaset osób, w reakcji na zacieśnianie policyjnego kordonu, zaczęło zbijać się w coraz ciaśniejszą grupę przy wozie strajkowym. Kilka osób zajęło miejsca na asfalcie, trzymając się za ręce, żeby nie było łatwo ich rozdzielić. Dokoła krążyli policjanci, również z kamerami. Kilka osób zostało wyniesionych spoza kordonu i spisywanych. Według informacji Szpili, kolektywy antyrepresyjnego, który organizuje pomocą prawną dla uczestników ulicznych protestów, dotychczas zatrzymano dwie osoby.

Marta Lempart zagrzewała uczestników: „Jest tu tylu policjantów, tyle radiowozów, a my sobie tańczymy na rondzie. Będziemy to kiedyś wspominać jak zły sen”. Ściśnięci w kordonie tańczyli najpierw do „Makareny”, potem do „Prawego do lewego” oraz „Bella ciao”. „Jesteście wspaniali!” – zagrzewano z wozu strajkowego.

Projekt ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”

Podczas protestu zbierano podpisy pod projektem ustawy „Legalna aborcja bez kompromisów”. Aktywistki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet apelowały, by każda osoba biorąca udział w proteście zebrała przynajmniej 10 podpisów.

Projekt zakłada prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia, a w szczególnych przypadkach także po 12. tygodniu, wprowadzenie dla podmiotów leczniczych jednolitej procedury postępowania z osobą, która chce wcześniej zakończyć ciążę, depenalizację aborcji (zniesienie kar dla lekarzy i osób pomagających w aborcji za zgodą osoby w ciąży), koniec z nadużywaniem klauzuli sumienia praz rozszerzenie programu badań prenatalnych na badanie białka PAPP-A.

Obywatelski komitet ustawodawczy, w którego w skład wchodzą organizacje kobiece (m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Aborcyjny Dream Team, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom) oraz posłanki Lewicy, mają 3 miesiące na zebranie minimum 100 tys. podpisów, by projektem zajął się Sejm.