Jak Polki przerywają ciąże

Rozmowa z Katarzyną Wężyk, autorką wydanej właśnie książki „Aborcja jest”.

MARTYNA BUNDA: – Młoda Polska skręca ostro w lewo.

KATARZYNA WĘŻYK: – Robi odwrót od Kościoła i prawicy. Już ponad 40 proc. młodych kobiet deklaruje, że ma lewicowe poglądy polityczne. W 2019 r. to było 19 proc., a w 2015 r. – 8 proc. Za tą radykalną zmianą w znacznej mierze stoi wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, zakazujący aborcji w Polsce.

A po części pewnie również i to, co się działo na ulicach. Wyszły tam setki tysięcy kobiet, niektóre z nich opowiadały do mikrofonów o własnych doświadczeniach z aborcją.