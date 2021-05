Znamienne, że pierwsza od 25 lat nowelizacja kodeksu aborcyjnego w Czechach będzie wynikać z zaostrzenia prawa antyaborcyjnego w Polsce.

Wysłany przez polską ambasadę w Pradze list do ministra zdrowia Czech miał powstrzymać zmiany w dostępie do aborcji przeprowadzanej w tym kraju przez cudzoziemki. O sprawie poinformował zaledwie kilka dni temu czeski tygodnik „Respekt”. „Ewentualne wprowadzenie prawa, które miałoby stanowić próbę obejścia polskiego ustawodawstwa i zachęcać do naruszenia praw polskich obywateli na terenie Czech, (.