Jak GRU werbuje szpiegów

Ujawnione ostatnio akcje rosyjskiego wywiadu wojskowego w Europie rodzą pytanie: jak GRU działa w Polsce? Stan naszych służb sprawia, że odpowiedź jest dość prosta: działa, jak chce, choć inaczej niż kiedyś.

Do końca nie wiadomo, czy były komandos Tadeusz Juchniewicz lubił podróże pociągiem. Pewne jest, że lotów starannie unikał. Gdy jechał do Rosji, wybierał wyłącznie kolej. Wymagało to od niego trochę zachodu, bo z Kujaw, gdzie mieszkał, najpierw musiał dojechać do Warszawy. Dopiero tutaj wsiadał do pociągu w kierunku Moskwy. Przez ponad dziesięć lat pobytu w Polsce takich podróży odbył wiele. Urodzony w polskiej rodzinie zamieszkałej na Wileńszczyźnie w czasach radzieckich służył jako zawodowy żołnierz w elitarnych wojskach powietrznodesantowych.