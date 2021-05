Lekarze zaniepokojeni, socjologowie zaciekawieni, a dzieci zastanawiają się, czy prezentowych pieniędzy starczy na konsolę. W Polsce zaczął się pandemiczny sezon komunijny.

Ani kłopoty wizerunkowe Kościoła – skandale pedofilskie czy polityczne zblatowanie z władzą – ani obostrzenia sanitarne nie zahamowały rytuału – bardziej dziś zresztą społeczno-obyczajowego niż duchowo-religijnego. Tegorocznym hitem są duże namioty, które można rozstawić przed domem w ogrodzie. Warto go wypożyczyć (1,5–2 tys. zł), bo pomieści do 30 gości. Mieszkańcy blokowisk mają trudniej, co często zmusza ich do zejścia do podziemia.

– Nie mieliśmy warunków, by przyjąć dwadzieścia osób w 60-metrowym mieszkaniu, dlatego zrobiliśmy przyjęcie w restauracji u znajomego – opowiada Maria, mama ośmiolatki.