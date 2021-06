Brakuje księży. To dowód kryzysu całego Kościoła w Polsce

W Olsztynie święcenia kapłańskie przyjęło siedmiu diakonów, w Poznaniu sześciu, a choć w Warszawie padł rekord – 26 nowych księży – to Polska, tak jak wiele krajów Zachodu, wkrótce odczuje kryzys powołań.

Seminaria duchowne zachęcają do obrania drogi kapłaństwa na różne sposoby. Na facebookowych profilach pojawiają się filmiki, w których o swoim powołaniu mówią klerycy, ale też np. rektor olsztyńskiego seminarium Hosianum. Inny podaje nawet numer telefonu, żeby umówić się z nim na rozmowę. W jednych podkład muzyczny skłania do refleksji, w innych to ostry, rockowy bit.

Ale nowoczesne techniki nie oznaczają, że seminaria są pełne. W Hosianum na pierwszym roku propedeutycznym jest sześciu studentów.