„Babka od histy”: Czarnek to najgorsze, co mogło nam się przytrafić

Mam wrażenie, że minister czyta wszystkie najlepsze rekomendacje organizacji edukacyjnych i robi dokładnie na odwrót – mówi Agnieszka Jankowiak-Maik, znana jako „Babka od histy” nauczycielka, laureatka Nagrody im. Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

AGATA SZCZERBIAK: Czy nie boi się pani wyrzucenia z pracy w zamian za akcję #CzarnekJesteśUPani?

AGNIESZKA JANKOWIAK-MAIK: Bierność jest pewnego rodzaju wspieraniem, a ja uważam, że trzeba zrobić wszystko, by Przemysław Czarnek nie pełnił funkcji ministra edukacji. Oczywiście, że wolałabym zajmować się tylko tym, co robię na co dzień, czyli szkolić nauczycieli i nauczycielki, wymyślać nowe akcje, promować społeczeństwo obywatelskie, ale są momenty, gdy nie wolno milczeć.