Końca Czarnka nie widać. Dzieci czeka pisowska dyscyplina

Wychowywanie ku wrogości to nie jest kiełbasa wyborcza PiS, ale rzeczywisty cel, od którego jesteśmy w szkołach o jeden mały krok. Najpewniej we wrześniu zaczniemy go realizować pełną parą. PiS obronił Przemysława Czarnka w Sejmie.

Za odrzuceniem wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki głosowało 236 posłów: 230 z PiS, trzech z Kukiz '15 i trzech niezrzeszonych. Wniosek poparło 205 posłów. Oświata niewychowawcza W latach 90. szkoły masowo rezygnowały z wychowywania dzieci. W ten sposób nauczyciele odreagowywali obowiązek kształcenia uczniów w cnotach socjalistycznych. Pod koniec PRL to już była parodia edukowania według narzuconych zasad, nikt bowiem nie traktował poważnie priorytetów moralnych upadającego państwa.