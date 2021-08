Proście, nauczyciele, a resort Czarnka wam da... termometr

Dyrektorzy co roku zgłaszają zapotrzebowanie na niezbędne w szkole narzędzia. Zgłaszają, gdzie tylko mogą – do organu prowadzącego albo do MEiN – ale przecież niczego nie dostają. To tylko rytuał.

Pod koniec roku szkolnego odbywa się rytuał. Dyrekcja prosi, aby zgłosić zapotrzebowanie na pomoce. Niech każdy napisze, co jest mu niezbędne do wykonywania obowiązków od 1 września. Powstaje długa lista i na tym się kończy. Od kilku lat wpisuję, czego potrzebuję, ale wcale tego nie dostaję. To przecież tylko rytuał. Myślałeś, że naprawdę kupimy ci laptop albo nowy rzutnik? Przecież na nic nie ma pieniędzy. Kiedy w tym roku kazano mi coś wpisać, przekazałem kartkę dalej. Godzinę później listę przyniosła mi młoda nauczycielka.