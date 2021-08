„W takiej budzie mszy nie będzie”. Długi spór o kościół w Tarnowie

„To jest walka na noże” – komentuje zamieszanie wokół Kościoła w Tarnowie nad Wisłą jeden z letników. „Boję się, że kiedyś ta kaplica spłonie, a przy okazji kilka domów. A tu o kasę chodzi. Kościołowi też”.

65 km na południe od stolicy usadowił się Tarnów. Całoroczne domy mieszkańców skupiły się wzdłuż szosy do Puław. Siedliska letników są bliżej Wisły. To jej 443. kilometr. Na skraju porośniętej krzakami i trawą skarpy stoi wysoki na kilka metrów budynek na planie prostokąta. Spadzisty dach i boczne ściany pokryto osikowym wiórem. We frontowej fasadzie deskowanie. W południowej ścianie pleksi. Geoportal360.pl pokazuje w tym miejscu wąskie paski działek i znacznik: Votum Aleksa.

Jak to z kościołem było?