Już milion ofiar koronawirusa na całym świecie!

SARS-CoV-2 okazał się bardziej zabójczy niż grypa, malaria czy AIDS. Skrócił też życie swoich ofiar średnio o 11 lat.

Milion zgonów to liczba w jakimś sensie symboliczna. Można się bowiem spierać, czy ofiar jest w rzeczywistości mniej, czy więcej. Różne kraje odmiennie klasyfikują zgony – jedne jako przyczynę śmierci podają Covid-19 tylko wtedy, gdy potwierdzono obecność koronawirusa w organizmie. W innych wystarczy do tego zestaw klasycznych objawów.

Z dużą dozą pewności da się jednak założyć, że SARS-CoV-2 zabił już milion ludzi na całym świecie, i to zapewne wcześniej, niż pokazały liczniki na stronach internetowych, takich jak choćby Worldometers.info. Liczba ofiar jest bowiem raczej niedoszacowana niż zawyżona. Co to oznacza? Między innymi to, że Covid-19 okazał się groźniejszą chorobą niż grypa, która rocznie zabija od 290 tys. do 650 tys. osób.

Czytaj także: Czy w Polsce wzrosła śmiertelność z powodu Covid-19? Nie wiadomo

Milion ofiar śmiertelnych koronawirusa. Co warto wiedzieć?

• Pierwszą potwierdzoną ofiarę koronawirusa odnotowano w chińskim mieście Wuhan 9 stycznia br. Był nią 61-letni mężczyzna.

11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię SARS-CoV-2.

• 90 proc. śmiertelnych ofiar koronawirusa to osoby w wieku powyżej 65 lat, 8 proc. jest w wieku 45–64, a 1 proc. to osoby z przedziału 35–44.

Czytaj także: Ryzyko śmierci z powodu wirusa. Dlaczego lepiej je znać?

• Najbardziej dotknięte epidemią są na razie Stany Zjednoczone, które odnotowały dotąd ponad 208 tys. ofiar śmiertelnych koronawirusa. Kolejne kraje na tej smutnej liście to: Brazylia (ponad 140 tys.), Indie (ponad 93 tys.), Meksyk (ponad 75 tys.) i Wielka Brytania (ponad 42 tys.). Dla porównania – w Polsce na Covid-19 zmarło dotychczas 2,4 tys. ludzi.