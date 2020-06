Jak śmiertelny jest koronawirus? Zbliżamy się do odpowiedzi

Ile osób zakaziło się wirusem? Ile z nich umrze? A ilu ludzi ciężko przechoruje Covid-19? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym Pandemicznym Przeglądzie Naukowym Tygodnia.

Covid-19 to temat numer jeden na całym świecie – każdego dnia pojawiają się setki nowych informacji o chorobie, samym patogenie, ich wpływie na nasz organizm i środowisko. Przejrzeliśmy je za was i przedstawiamy wybór najważniejszych i najciekawszych naukowych doniesień z ostatniego tygodnia.

To już niemal pewne: chlorochina i hydroksychlorochina nie leczą Covid-19

Historia z dwoma lekami antymalarycznymi i przeciwzapalnymi, chlorochiną i hydroksychlorochiną, w pewnym momencie zaczęła przypominać serial brazylijski, ale wygląda na to, że właśnie się zakończył. A zaczął się, gdy w marcu pewien trochę szemrany francuski naukowiec ogłosił, że z sukcesem leczy tymi właśnie medykamentami ludzi chorych na Covid-19. Opublikował nawet wątpliwe wyniki badań, co podchwycili politycy, m.in. Donald Trump. Ludzie rzucili się więc na chlorochinę i hydroksychlorochinę, ale rzetelne badania nie potwierdzały ich skuteczności.

Jedno z nich zostało opublikowane na łamach prestiżowego pisma medycznego „Lancet”, co doprowadziło do zawieszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dalszych prac nad skutecznością tych dwóch leków w walce z Covid-19. Ale niedługo później wybuchł skandal, gdyż praca w „Lancet” opierała się na bardzo wątpliwych danych o pacjentach i została wycofana. WHO odwiesiła więc swoje zawieszenie. Jednak w ostatnią środę ponownie ogłosiła, że w związku z napływającymi kolejnymi wynikami przestaje badać chlorochinę i hydroksychlorochinę jako leki zwalczające SARS-CoV-2, gdyż są one nieskuteczne.

Wygląda więc na to, że tym razem sprawa została już definitywnie zakończona. Tymczasem w magazynach USA zalega 63 mln dawek hydroksychlorochiny i 2 mln chlorochiny, zgromadzonych pod wpływem sensacyjnych informacji o ich skuteczności, z którymi nie bardzo wiadomo, co teraz robić.

Wciąż daleko do odporności zbiorowej

Tygodnik „New Scientist” podsumowuje wyniki analiz kilku zespołów naukowców, szacujących, ilu ludzi na świecie zostało zainfekowanych SARS-CoV-2. Jest w tej kwestii sporo niepewności, gdyż szacunki w poszczególnych krajach wahają się od 0,4 proc. populacji do 59 proc. Na razie pierwsza piątka państw z największą liczbą zakażonych osób wygląda następująco: Iran (27 proc.), Wielka Brytania (24 proc.), Francja (prawie 20 proc.), Włochy (prawie 18 proc.) i Szwecja (prawie 8 proc.). Przy czym duże różnice występują w poszczególnych krajach w zależności od regionu – np. w Hiszpanii testy serologiczne (na przeciwciała) wykonane u 60 tys. osób wykazały, że w całej populacji może być 5 proc. ludzi, którzy mieli lub mają w swoim organizmie koronawirusa, ale w Madrycie jest ich już dwa razy więcej. To kolejny sygnał, że jesteśmy jeszcze bardzo daleko do osiągnięcia odporności zbiorowej, która dla wielu znanych nauce wirusów atakujących ludzi wynosi ok. 70 proc.

