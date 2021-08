Nowy spis lektur jak z parafialnego muzeum. Czarnek szkołę „zjaniepawla”

Uczeń nie musi być członkiem wspólnoty oazowej, aby dojrzewał w wierze. Wystarczy, że zapozna się z lekturami, jakie narzuca dzieciom i młodzieży resort Przemysława Czarnka.

To nie jest drobna zmiana na liście lektur. Przemysław Czarnek przekształca szkolny kanon w taki sposób, aby poloniści stawali się animatorami życia duchowego uczniów. Lektury są tak dobrane, by kształtować człowieka o mentalności prokatolickiej. Jan Paweł II i Stefan Wyszyński to filary listy.

Uczeń nie musi być członkiem wspólnoty oazowej, aby dojrzewał w wierze. Wystarczy, że pod opieką nauczyciela, swojego duchowego przewodnika, zapozna się z lekturami, jakie narzuca dzieciom i młodzieży MEiN.