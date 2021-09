Nie twoja sprawa, obywatelu

Sprawa Łukasza jest kolejną w czarnej serii policyjnych interwencji zakończonych śmiercią. Powoli strach wezwać policję z prośbą o pomoc.

Chcieli dla syna dobrze. Zadzwonili na policję. Dziś zrozpaczeni mówią: „Zabiliśmy nasze dziecko”. Artur Łągiewka, ojciec: – Nie wybaczę sobie, że zadzwoniłem tamtego dnia na 112. Powinienem był po prostu wsiąść do auta i pojechać do syna. Stać pod drzwiami do mieszkania i stukać, prosić, aż by otworzył. Do skutku. Gdybym wiedział, co się stanie, stałbym tam całą noc. I cały dzień.

Wtedy, 2 sierpnia, szukali pomocy. Zadzwonili, bo syn, 29-letni Łukasz, zaczął wysyłać esemesy: „Mamo, przepraszam”, „Zostawiam wam wszystko”.