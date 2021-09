Drama Kamerzysty

Patoyoutuber znęcał się nad niepełnosprawnym chłopakiem. Nagrania pokazywał w sieci. Większości z setek tysięcy nastoletnich widzów film się spodobał.

„Słuchaj, mam pojeba, który za kasę zrobi wszystko” – mówi do kamery chłopak z fioletowymi włosami. „Stary, on za 200 zł zje gówno świń” – zachwala. Po czym proponuje grę. Wraz z Kamerzystą (to zarówno ksywka, jak i funkcja, którą pełni) będą dawać chłopakowi „wyzwania” i proponować pieniądze za ich wykonanie. Jako przykład podaje skok z balkonu z pierwszego piętra. Kamerzysta udaje przez chwilę, że się waha. „Będziesz miał świetny odcinek, widzowie to docenią, zostawią łapkę w górę, każdy będzie zadowolony” – przekonuje fioletowowłosy.