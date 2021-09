Za murami seminariów. Co chłopaków tam pcha? Jak sobie radzą?

Dziś mamy w Polsce ponad 70 seminariów, gdzie klerycy przez sześć lat są przygotowywani do swego zawodu.

Chcesz zrozumieć, czemu Kościół w Polsce jest dziś taki, jaki jest, przeczytaj „Kleryków” Mariusza Sepioły. Kościół rzymskokatolicki to księża, a na księży szykują kleryków inni księża za murami seminariów. Za te mury zapuszcza się autor. Też chce zrozumieć. Siada do rozmów z księżmi i klerykami. Tymi, którzy do dziś „wytrwali”, i tymi, którzy nie dali rady. Młodym mężczyznom, właściwie chłopcom wchodzącym dopiero w dorosłe życie, ich nauczyciele i przełożeni powtarzają, że każdy z nich ma być mądry, zdrowy i święty. Po łacinie: sapiens, salus, sanctus. Brzmi uroczyście, ale jak się ma do seminaryjnej, kleryckiej rzeczywistości?

Ksiądz to jest ktoś

Cóż, droga kleryka różami nie jest usłana. Są momenty dobre, ale szału nie ma. Do seminariów przychodzą często z rodzin ubogich, bez kapitału społecznego. Chcą pomagać ludziom, sprawić radość pobożnym rodzicom, mieć jasno wytyczony cel w życiu. Niektórzy mają także podejście praktyczne: będę księdzem, a ksiądz to jest ktoś i ma w sumie klawe życie. Jednych i drugich czeka konfrontacja wyobrażeń o kapłaństwie z prozą obróbki służącej celom i potrzebom systemu kościelnego.

Autor, jak każe reporterskie rzemiosło, przystąpił do pracy bez żadnej tezy powziętej z góry: „pro” czy „kontra”. Zrobił kawał dobrej roboty, aby pokazać, jak mielą seminaryjne młyny. Na konkretnych przykładach, a to zawsze wciąga. Przedstawia szczegółowo swoistą klerycką subkulturę, jej rytuały, wewnętrzne interakcje, nieraz bolesne i raniące na długo, a nawet przestrzeń, w jakiej się toczy. Świat wewnątrz murów w kontraście i opozycji do tego na zewnątrz murów.

Co trzeci kleryk jest Polakiem

Dziś mamy w Polsce ponad 70 seminariów, gdzie klerycy przez sześć lat są przygotowywani do swego zawodu. Liczba „powołań” – czyli chłopaków zgłaszających się na te studia – stale spada, lecz wciąż co trzeci kleryk w Europie jest Polakiem. Sepioło koncentruje się na bohaterach swej książki – wcześniej portretował z powodzeniem środowisko himalaistyczne – ale przywołuje też badaczy kościelnych i niezależnych od Kościoła (prof. Baniak), by osadzić swą wielowątkową opowieść w szerszym kontekście.

Znajdziemy w „Klerykach” chyba wszystko, o co chcielibyśmy zapytać: od „korytarzy, pokojów, stołówek” przez „łóżka” – strony o zmaganiu się z seksualnością i wymogiem celibatu oraz te poświęcone osobom homoseksualnym w sutannach czyta się z rosnącym smutkiem, współczuciem i irytacją wykrętnymi próbami zagłaskiwania tych zmagań przez część preceptorów – po „audytoria” (nauka kaznodziejstwa), „konfesjonały” (nauka słuchania spowiedzi) i „drogi ewakuacyjne”. W tym końcowym rozdziale autor głos oddaje byłym klerykom i księżom i tym, którzy w Kościele zostali. Ostatnie słowo należy do „byłego”. Na pytanie, czy odejście od Kościoła i wiary traktuje jako stratę, Czarek odpowiada: „Przeciwnie. Jako zysk”.

