Jarosław Gowin przekonywał, że warto było wspierać pisowską władzę, bo dzięki temu mógł wprowadzić dobre zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym. Na czym polegały i co przyniosły?

Na początku należy odnotować, że skoro nauka i szkolnictwo wyższe są – poza uczelniami prywatnymi – finansowane ze środków publicznych, to władze publiczne chcą mieć jakieś kryteria rozdzielania tych środków i rozliczania z ich wykorzystywania. To jest źródło pierwszego zamieszania: przekonanie, że pracę naukową i jej wyniki da się wymierzyć, i to w konkretnych wartościach liczbowych, skoro od tego ma zależeć wielkość kwot przeznaczonych na badania.

Jak napisał znawca i propagator zagadnień tzw.