Trudne słówka

Uchodźcy umierający na granicy to już kolejny trudny temat, o jakim musimy rozmawiać z dziećmi. Po aborcji, pedofilii, covidzie, wreszcie – polexicie. Jak to robić i nie zwariować?

Pierwszy nalot policji na rodziny protestujące przed krakowską siedzibą PiS przeciw przetrzymywaniu uchodźców na granicy wywołał wśród obecnych tam dzieciaków szok. Tylko trzylatek, któremu funkcjonariusz zabrał nowe, ledwo otwarte opakowanie kredy, rozpaczał i płakał w głos. Inne przedszkolaki wsiadały do radiowozów razem ze spisywanymi mamami, nie rozumiejąc, co się dzieje. – W pewnym momencie pojawiła się zapowiedź, że do narysowanych na chodniku domków wezwany będzie technik kryminalistyki, by ustalić, czy nastąpiło trwałe uszkodzenie mienia.