O dramatycznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i traumie ludzi pomagających uchodźcom rozmawiają tegoroczne laureatki Nagrody im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego: Ewa Siedlecka oraz działaczki Fundacji Ocalenie Anna Chmielewska, Kalina Czwarnóg i Agata Kołodziej.

EWA SIEDLECKA: – Na granicy jesteście od sierpnia, od sprawy z Usnarza. Tak jak ci, których ratujecie, chodzicie nocą po lasach, kryjecie się przed strażą graniczną, żeby wam nie udaremniła niesienia pomocy. Jak to wytrzymujecie?

AGATA KOŁODZIEJ: – My wracamy do ciepłego łóżka, a oni tam zostają. Nie można o tym nie myśleć. Ale musimy być w formie. Więc mamy zmiany po cztery osoby i sztywny grafik ułożony tak, żeby nikt nie był na granicy za długo. Zmiany trwają trzy i pół dnia, i po tym czasie trzeba zjechać.