Smoleńska (nie)sprawiedliwość. Prokuratura umarza sprawę 36 specpułku

Prokuratora umorzyła sprawę dowódców specpułku, na których ciążyły zarzuty o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska. Podstawą decyzji jest budząca wątpliwości ekspertyza dwóch wojskowych pilotów.

Umorzenie nastąpiło 29 września po trwającym ponad 10 lat śledztwie. Powód – niestwierdzenie przestępstwa. Jak wynika z uzasadnienia tej decyzji, do którego dotarła POLITYKA, rozstrzygająca była opinia dwóch ekspertów: płk. Mieczysława Gaudyna i płk. Krzysztofa Szymańca. Wbrew temu, co ustaliła komisja Millera oraz powołany w 2011 r. zespół biegłych prokuratury, stwierdzili oni, że piloci i nawigator tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku, posiadali uprawnienia do lotów na tym samolocie oraz że mogli wykonać rejs przy warunkach atmosferycznych, które tam panowały.