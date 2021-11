Marsz Niepodległości. Były groźne incydenty, a policji zabrakło

Uczestnicy Marszu Niepodległości poturbowali m.in. działaczkę dawnej „Solidarności”. Ma poważne złamanie, czeka w szpitalu na operację. Oba antyfaszystowskie zgromadzenia, które zaatakowali narodowcy 11 listopada, były zgłoszone.

Nacjonaliści, którzy przyjechali na Marsz Niepodległości, zaatakowali uczestników pikiety „To było tutaj – Warszawa wolna od faszyzmu”, a na pikiecie „No pasarán, Polska otwarta, kolorowa, niepodległa przeciw faszyzmowi” poturbowali działaczkę dawnej „Solidarności”. Ma poważne złamanie, czeka w szpitalu na operację. Oba antyfaszystowskie zgromadzenia były zgłoszone.

W pierwszym przypadku policja pojawiła się na miejscu dopiero po telefonicznej interwencji w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w drugim funkcjonariusze nie ochronili aktywistów przed agresorami, za to brutalnie znieśli uczestników pikiety poza teren zajęty przez Marsz Niepodległości, aby utorować przejście nacjonalistom.

Narodowcy atakują, policji nie ma

Aktywiści praw człowieka zorganizowali swoją pikietę przed Pałacem Kultury i Nauki już czwarty raz – jej celem jest obrona tzw. ściany pamięci Piotra Szczęsnego (Szarego Człowieka), aby uchronić ją od dewastacji przez nacjonalistów i neofaszystów z radykalnych grup obecnych co roku na Marszu Niepodległości. W ubiegłych latach aktywiści pilnowali jej nawet w nocy z 10 na 11 listopada, bo w 2017 r. nieznani sprawcy namalowali na niej napis „Cwel” oraz „6. dzień tygodnia jak żywa pochodnia”, a z pozostawionych tu przez mieszkańców Warszawy zniczy ułożyli wulgarny napis.

Tym razem przewodniczącą zgromadzenia była Ewa Borguńska, związana zawodowo z branżą produkcji filmowej. To ona w 2018 r. w ramach wydarzenia towarzyszącego obronie ściany pamięci (noszącego tytuł „Pozamiatane – Warszawa wolna od faszyzmu”) zebrała wraz z kilkoma aktywistkami dowody łamania prawa na Marszu Niepodległości. Worki z wypalonymi flarami i butelkami po alkoholu wraz z zawiadomieniem o wykroczeniach zawiozła wraz z Elżbietą Podleśną i Joanną Gzyrą-Iskandar na komendę. Policja dowodów nie przyjęła, zaś aktywistki oskarżyła o zaśmiecanie komendy.

11 listopada przed trybuną honorową PKiN kilkoro aktywistów rozwinęło dwa transparenty przygotowane na marsz „Niepodległa dla wszystkich” 14 Kobiet z Mostu (przypomnijmy, że to wydarzenie zostało odwołane ze względów bezpieczeństwa po nadaniu rangi wydarzenia państwowego Marszowi Niepodległości, choć wedle prawa to antyfaszystki powinny iść 11 listopada trasą narodowców). Pierwszy z banerów, kilkumetrowy, miał hasło „Wspólna Polska Kolorowa” i został powieszony na ogrodzeniu z siatki. Drugi z hasłem „Niepodległa dla wszystkich” znajdującym się na tle rozmaitych symboli, m.in. marszów kobiet czy tęczowej flagi, aktywiści trzymali w rękach.

W zasadzie już w trakcie rozwijania drugiego z banerów nacjonaliści przyczepili się do członków pikiety. – To jest odwaga? Łączyć Polskę z tęczową flagą? – dyskutowali narodowcy. – Niepodległa jest dla wszystkich, dla każdego – odpowiedziała jedna z zebranych. – Nie dla was, pedały – warknął na to jeden z agresorów.

Kilkudziesięcioosobowa grupa z biało-czerwonymi opaskami z symbolem „Polski Walczącej”, widząc, że nie ma w okolicy policji, z każdą minutą stawała się coraz bardziej agresywna. Najpierw pojedynczo, a później w grupie podchodzili do dużego baneru i uwieszali się na nim całym ciężarem ciała, aby go zerwać. – Ja się tylko opieram – mówił jeden z nich. Później rzucili się na aktywistów trzymających „Niepodległą dla wszystkich”. – Tu są schody, ja chcę przejść – wołał ten, który siłą przebijał się przez transparent. Podeptaną płachtę zaczęli wyrywać z rąk. Doszło do szarpaniny.

Nacjonaliści atakowali też „z doskoku”. Podbiegali do aktywistów, łapali ich za ręce, popychali, próbując ich przewrócić, stawali w odległości kilku centymetrów przed zgromadzonymi, próbowali zerwać większy z banerów. Byli pijani, wulgarni. – Ta pikieta była niebezpieczna. Gdyby choć jedna osoba z naszej grupki dała się sprowokować albo machinalnie odpowiedziała jakimś nieroztropnym słowem czy gestem, to zaczęliby nas lać – mówi Ewa Borguńska. – Wszystko przez to, że w okolicy nie było ani jednego policjanta.

Po telefonicznej interwencji na miejsce przyjechał duży patrol. Przy ścianie pamięci wystawiono 15 funkcjonariuszy w kaskach i bojowym uzbrojeniu. Uspokoiło to sytuację, choć narodowcy krzyczeli mundurowym: „Do budy!”. Jeden z nich rzucił na odchodne – Lewactwo w tym kraju żyje tylko dzięki policji.

Złamana ręka aktywistki – policja nie zatrzymuje sprawcy

Drugie antyfaszystowskie zgromadzenie odbyło się tuż przy rondzie Dmowskiego, u zbiegu Al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej, przed Rotundą. Tutaj pojawiły się członkinie nowo zawiązanego kolektywu No pasarán wraz z ruchem Obywatele RP. Na ich zgłoszonej pikiecie (przewodniczącą zgromadzenia była aktywistka Agnieszka Markowska z Obywateli RP i No pasarán) policji nie było widać, choć w niedalekiej okolicy funkcjonariuszy były po prostu setki.

Uczestnicy trzymali transparenty i kartki z rozmaitymi antyfaszystowskimi hasłami, a dookoła nich kłębili się nacjonaliści, w tym Straż Marszu Niepodległości w pomarańczowych kamizelkach. Jeden z jej członków pchnął na ziemię właśnie Kingę Kamińską, byłą działaczkę „Solidarności” odznaczoną za swoje zasługi Krzyżem Wolności i Solidarności (nie przyjęła go z rąk prezydenta Andrzeja Dudy), należącą do Obywateli RP jedną z 14 Kobiet z Mostu. Upadła tak nieszczęśliwie, że uderzyła głową o ziemię i złamała rękę.

Kinga Kamińska przebywa obecnie w szpitalu – lekarze zdiagnozowali skomplikowane złamanie kości ramienia. Czeka ją operacja połączenia kości na śruby.

– Na miejsce zarejestrowanego zgromadzenia, czyli na rondo, nie zostaliśmy wpuszczeni. Wpuszczono nas pod Rotundę, gdzie nas otoczyła Straż Marszu Niepodległości z mieczykami Chrobrego na kamizelkach. Na prośby, by ich usunąć z terenu naszego zgromadzenia, policja nie reagowała, dodając, że każdy ma prawo przebywać w przestrzeni publicznej. No chyba jednak nie, skoro nas na rondo nie wpuszczono... Czy ja dobrze rozumiem, że każdy, ale tylko pod warunkiem bycia „prawdziwym polskim patriotą”, a nie „czerwoną hołotą”? – relacjonuje Beata Geppert, zniesiona z okolic ronda Dmowskiego aktywistka, ceniona tłumaczka języka francuskiego. – Przed początkiem państwowego Marszu Niepodległości zostaliśmy zepchnięci, a częściowo wyniesieni [przez policję] na ul. Żurawią. Zapewne po to, byśmy nie kalali swoją obecnością tego podniosłego, ach, jakże patriotycznego święta i nie irytowali patriotów swoim widokiem. Ale nasze wydarzenie przyniosło jeden pozytywny efekt: do cna obnażyliśmy polski rząd, który jawnie i bez cienia żenady współpracuje z ugrupowaniami faszystowskimi. Zasłony opadły, został wstyd. O tych czasach i wydarzeniach będzie się pisać w podręcznikach historii jako o czarnej epoce w dziejach Polski.

Obywatele RP zapowiedzieli, że złożą zawiadomienie do prokuratury rejonowej w tej sprawie. Jest ich oświadczenie, w którym czytamy: „Biorący udział w zgromadzeniu zostali poturbowani przez uczestników tzw. Marszu Niepodległości. Stało się to z przyzwoleniem policji, a w każdym razie przy jej całkowitej bezczynności, pomimo iż policja była poinformowana o zgromadzeniu i miała obowiązek je chronić. Chwilę wcześniej wszystkich funkcjonariuszy odwołał dowodzący w tym rejonie oficer Mariusz Stoczkowski. Jedna z uczestniczek, Kinga Kamińska, przebywa obecnie w szpitalu z diagnozą złamanej kości ramiennej i wymaga operacji. Po tym zajściu policja siłowo usunęła uczestników niezakazanego i nierozwiązanego zgromadzenia Obywateli RP, łącznie z jego oficjalną organizatorką (zgromadzenie było zgłoszone) Agnieszką Markowską. O ile nam wiadomo, nie zainteresowała się natomiast tożsamością sprawców poturbowania”.

