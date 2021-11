Najmłodsza Polska jest już w jednej trzeciej niewierząca

Polska młodzież masowo porzuciła praktyki religijne – z blisko 70 proc. praktykujących w 1992 r. zostało dziś 23 proc. Od Kościoła odsuwają się też starsi. Gwoździem do trumny, prócz pazerności i upolitycznienia Kościoła, stała się seria pedofilskich skandali.

To kolejny dzwonek alarmowy dla Kościoła. Od dawna wiadomo było, że traci młodych. Z publikowanych przed miesiącem badań wynika, że w dużych miastach, w szkołach średnich uczniowie uczęszczający na religię stanowią mniejszość. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że Kościołowi ubywa wiernych we wszystkich grupach wiekowych. Tyle że w tej najmłodszej idzie to błyskawicznie.

Regularnie praktykuje tylko 43 proc. Polaków

Ankietowanych pytano oddzielnie o kwestię wiary i praktyk religijnych. Dane te porównano z wynikami z 1992 r. Poziom wiary Polaków spadł w tym czasie z 94 do 87 proc. Ponad 12 proc. deklaruje się jako niewierzący. Dominują wśród nich osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy dużych miast. Co czwarty mieszkaniec Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi, Gdańska czy Wrocławia deklaruje się jako ateista.

Wiara także się zmienia. Staje się coraz bardziej indywidualna, spersonalizowana, niezależna od instytucji i praktyk religijnych. Ich poziom spada bowiem jeszcze szybciej. Regularnie praktykujący stanowią już w Polsce mniejszość – 43 proc., w porównaniu do prawie 70 proc. w 1992 r. Jedna czwarta ankietowanych deklaruje, że nie praktykuje w ogóle. Ten trend także najbardziej widoczny jest w wielkich miastach – tu ponad 40 proc. nie ma żadnego kontaktu z Kościołem. Najmłodszej grupy dotyczy to w sposób szczególny. Można powiedzieć, że polska młodzież masowo porzuciła praktyki religijne – grupa praktykujących z blisko 70 proc. w 1992 r. stopniała do 23 proc.

Skandale pedofilskie jako gwóźdź do trumny

Sekularyzacja to z pewnością trend cywilizacyjny, który od dawna obserwowany jest w Europie Zachodniej. Do Polski docierał stopniowo, powoli, a teraz gwałtownie przyspieszył. Nie ulega jednak wątpliwości, że polski Kościół ciężko na to zapracował. Sygnałów, że wiernych razi buta i finansowa pazerność hierarchów, nie brakowało. Polacy wielokrotnie dawali do zrozumienia, że nie akceptują politycznego zaangażowania Kościoła. Pozostawał ślepy i głuchy na te sygnały, aż wreszcie kredyt zaufania się skończył.

Gwoździem do trumny – podobnie jak w przypadku Irlandii – stała się seria pedofilskich skandali. A przede wszystkim nagłośnione przypadki krycia seksualnych drapieżców przez hierarchów kościelnych. Instytucja, która sama nie potrafi się oczyścić z tak potwornych nadużyć, nie może oczekiwać, że będzie dla innych stanowić moralną wyrocznię.

Czy hierarchia potraktuje sondaż CBOS jak ostatni dzwonek alarmowy i zweryfikuje swoje postępowanie? Czy może potraktuje to jako kolejny „atak na Kościół” i dalej będzie się okopywać w oblężonej twierdzy? Stawiam niestety na to drugie. Silne wsparcie, także finansowe, ze strony władzy może jej dawać poczucie bezpieczeństwa. Ale to bezpieczeństwo pozorne. Nawet w polityce Kościół bez wiernych długo nie pozostanie instytucją wpływową.