Czy dewastacja szkół może ostatecznie pozbawić PiS władzy?

Partia Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka najwidoczniej zaczyna się tego bać.

Groteskowe wrażenie robiła mobilizacja policji w Warszawie towarzysząca demonstracji przeciwników nowych regulacji w oświacie planowanych przez ministra Przemysława Czarnka. Przypomnijmy, chodzi o pakiet zmian w prawie oświatowym przewidujący radykalne nasilenie wpływu kuratorów na funkcjonowanie szkół, m.in. poprzez zwiększenie liczby przedstawicieli kuratoriów w komisjach wybierających dyrektorów, pozostawienie kuratorom niemal wyłącznej decyzyjności w sprawie tego, jakie organizacje mogą prowadzić w szkołach zajęcia dla uczniów, czy też umożliwienie kuratorom – w praktyce – samodzielnego zawieszania dyrektorów.

Rodzice, nauczyciele i uczniowie „awansowali”

Manifestacja sprzeciwu wobec tych planów, zorganizowana przez działaczy organizacji pozarządowych, związkowców oraz samorządowców, nazwana „Pogrzeb polskiej edukacji” odbyła się w środę o godz. 17.00 przed Sejmem. Zgromadzoną grupę protestujących – jak od miesięcy w podobnych sprawach – raczej statecznie otaczała niemal równie liczna grupa funkcjonariuszy. Przez krótkofalówki referowali gdzieś w świat wznoszone hasła (doprawdy, wysoce chuligańskie: „Wolna szkoła”, „Czarnek musi odejść” itd.) i ostentacyjnie nagrywali na kamery przebieg spotkania i twarze uczestników – jak tłumaczyli w odpowiedzi na pytania „ze względów bezpieczeństwa” (doprawdy, grupa pań i panów na mrozie stała tak spokojnie, że aż narzucało się podejrzenie czyhającej prowokacji).

Według nieoficjalnych interpretacji płynących od działaczy wygląda to tak, jakby rodzice, nauczyciele i uczniowie „awansowali” w przypisywanym poziomie zagrożenia. Inaczej mówiąc służby dostają polecenia, by traktować ten ruch sprzeciwu ze wzmożoną czujnością właśnie ze względu na to, że rośnie polityczne znaczenie tematu, który jest powodem protestu. Władze PiS musiało wytrącić z równowagi poniedziałkowe wysłuchanie publiczne, zorganizowane przez posłów opozycji z udziałem działaczy samorządowych i społecznych.

W jego trakcie politycy czterech opozycyjnych klubów jednogłośnie i stanowczo, jak to rzadko się zdarza, zapowiedzieli sprzeciw wobec planów ministra edukacji i nauki. A trudno przewidzieć, jak odnieśliby się do projektu MEiN np. byli współpracownicy Jarosława Gowina. W pakiecie ze skandalami związanymi z interesami wiceministra Łukaszem Mejzą czy żony premiera Morawieckiego, i porażką walki z pandemią sytuacja stała się zbyt grząska, by mieć pewność co do wyniku głosowań. Zapewne ta właśnie obawa spowodowała przesunięcie rozpoczęcia prac nad projektem na następne posiedzenie Sejmu (według zapowiedzi Przemysława Czarnka 14 grudnia zmianami ma się zająć Komisja Edukacji).

Czarnek godzi się na symboliczne ustępstwo

Co ciekawe, do Sejmu nie został dotychczas w ogóle skierowany idący jeszcze dalej, bo przewidujący m.in. dodatkową odpowiedzialność karną dla dyrektorów, pakiet zwany „lex Wójcik” (od nazwiska autora Michała Wójcika z KPRM). A sam minister Czarnek zapowiedział wczoraj, czyli 8 grudnia, że w swoim pakiecie zmian zrezygnuje z przepisu zwiększającego liczbę przedstawicieli kuratora oświaty w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

Zdaniem oponentów polityki ministra praktycznie niewiele to zmienia, jeśli chodzi o kierunek planowanych zmian. Jeśli jednak Przemysław Czarnek godzi się, że konieczne jest z jego strony choćby symboliczne ustępstwo, sytuacja w obozie władzy musi być oceniana jako poważna. Kolejny protest przed Sejmem zaplanowano na dziś (9 grudnia, o godz. 18.00).