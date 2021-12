Mejza musi stracić stanowisko. Tylko co dostanie w zamian?

Kadry, na których opiera się Kaczyński, przerażają już samych pisowców. Od Mejzy odsuwają się nawet Przemysław Czarnek i Ryszard Terlecki, a kilku innych posłów PiS publicznie wzywa go do dymisji.

Jak przypuszczam, wszyscy wiedzą już, kim jest Łukasz Mezja, czym jest jego firma Vinci NeoClinic i jak wyglądała jego niedawna konferencja prasowa. A jeśli nie, to proszę przeczytać poniżej. To aferzysta pierwszej klasy, który naruszył tabu obowiązujące nawet w PiS: chciał zarabiać na krzywdzie dzieci, śmiertelnie chorych dzieci. Pewnie Jarosław Kaczyński go wyrzuci z rządu, jednocześnie wymuszając na nim dalszą lojalność względem siebie.