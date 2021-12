Sejm przyjął lex TVN. Losy ustawy są w rękach Andrzeja Dudy

Sejm odrzucił weto Senatu w sprawie lex TVN. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 225 posłów PiS, trzech posłów Kukiz'15 oraz Łukasz Mejza. Wstrzymało się 10 posłów Konfederacji i jeden poseł niezrzeszony.

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu niespodziewanie zajęła się w piątek 17 grudnia uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tak zwanego lex TVN. Posłowie opozycji o zmianie w planie posiedzenia dowiedzieli się kilkanaście minut przed jego rozpoczęciem.

Po zakończeniu krótkiego posiedzenia komisji kultury i środków przekazów ustawa trafiła pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 225 posłów PiS, trzech posłów Kukiz'15 oraz Łukasz Mejza. Wstrzymało się 10 posłów Konfederacji i jeden poseł niezrzeszony. Odrzucenie senackiego weta przez Sejm oznacza, że lex TVN trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

Senat w całości odrzucił nowelizację 9 września – wśród 53 senatorów, którzy byli za taką decyzją znalazł się jeden przedstawiciel PiS, a trzech polityków tej partii wstrzymało się od głosu.

Za chwilę będziemy głosować #LexTVN. Nie ma wątpliwości, że to nagroda dla ziobrystów za poparcie budżetu. Dla utrzymania władzy zrobią wszystko. Mejza? Nadal na stołku. Antyszczepionkowcy? Nadal w klubie. Teraz pora na ukłon w stronę Solidarnej Polski. Co dalej? Strach się bać. — Marcelina Zawisza (@mmzawisza) December 17, 2021

Emocje budzi zwłaszcza art. 35 lex TVN

Nowelizacja całkowicie zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Emocje budzi zwłaszcza art. 35 ustawy dotyczący kapitału zagranicznego. Teraz prawo pozwala udzielać koncesji tym podmiotom, które mają siedzibę lub stały adres zamieszkania w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. TVN SA w tych przepisach się mieści – spółka Polish Television Holding BV amerykańskiego koncernu Discovery Inc. nawiguje z Holandii i ma przyznaną sporą autonomię. Od maja wiadomo, że Discovery połączy się wkrótce z należącą do AT&T firmą WarnerMedia i stanie się jeszcze większym medialnym konglomeratem. Większość akcji (71 proc.) ma należeć do AT&T, które poza tym miałoby otrzymać 43 mld dol. w gotówce, w formie obligacji i pomniejszenia długu WarnerMedia. Transakcja dokona się najpewniej w ciągu roku.

Koncesja dla TVN24 wygasła 26 września. Kilka dni wcześniej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w uchwale zdecydowała się koncesję satelitarną dla TVN24 przedłużyć, choć stacja – zabezpieczyła się na wypadek jej nieprzedłużenia – uzyskała koncesję holenderską. „Duży” TVN ma zaś koncesję do kwietnia 2024 roku.

