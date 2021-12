Inna rodzina

Święta Rodzina przekraczała tradycyjne normy obyczajowe. Zarówno ówczesne, jak i dzisiejsze.

Ojciec Tomasz Dostatni, duszpasterz inteligencji i publicysta: – Każde święta Bożego Narodzenia, kiedy ta historia staje się na nowo, są pretekstem do zadawania pytań. Co ta opowieść mówi mi dzisiaj, tu i teraz. I co innego będzie mówić matce samotnie wychowującej dziecko, co innego rodzicom dziecka adoptowanego, żyjącym w związku nieformalnym czy homoseksualnym.

A jezuita i psychoterapeuta o. Jacek Prusak dodaje: – Niewiele o tej rodzinie wiemy, ale na pewno wiemy, że przekraczała konwenanse.