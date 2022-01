Niedzielski: Wzrost zakażeń koronawirusem to poświąteczna anomalia

Ostatniej doby zanotowano w Polsce 17 196 zakażeń koronawirusem. To o ponad 10 proc. więcej niż tydzień temu. Resort zdrowia uznaje te wyniki za konsekwencję rodzinnych spotkań w święta.

– Obserwujemy systematyczne wzrosty zakażeń koronawirusem w Polsce. Ten poziom zakażeń jest zauważalnie większy niż w ostatnich dniach. Ta sytuacja budzi ogromny niepokój, bardzo dokładnie przyglądaliśmy się liczbom i interpretujemy zwiększone wyniki jako anomalię poświąteczną. Mamy do czynienia z przejściowym wzrostem zakażeń, a nie zmianą trendu. Ale ta ocena może się w najbliższych dniach zmienić – mówił w czasie konferencji prasowej minister zdrowia.

Adam Niedzielski tłumaczył, że w poprzednim roku w okresie okołoświątecznym sytuacja była podobna: – Doszło też do lokalnego, przejściowego zwiększenia liczby przypadków. Po tym zwiększeniu nastąpił spadek. I jak podkreślał, większa liczba wykonywanych testów powoduje, że wykrywanych jest więcej zakażeń. Z ogólnej liczby wykonywanych testów zakażenia są potwierdzane w Polsce na poziomie ok. 15 proc.

Omikron w Polsce. Jesteśmy gotowi?

– Jeżeli zwiększona skala zakażeń pojawi się w drugiej połowie stycznia, to my teraz zwiększamy poziomy zapasów, m.in. leków, ale przede wszystkim przygotowujemy plany zwiększenia infrastruktury łóżek – zapowiedział minister zdrowia.

Resort przygotował dwa plany. Pierwszy zakłada zwiększenie do 40 tys. łóżek, a drugi zwiększenie infrastruktury do 60 tys. łóżek. – Taka sytuacja to jest scenariusz katastroficzny. Katastroficzny w tym sensie, że nie mamy już takich możliwości prowadzenia infrastruktury, która zabezpieczałaby pozostałych pacjentów – mówił Niedzielski.

Ponad 17 tys. nowych zakażeń koronawirusem

Jak podało dziś Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby zanotowano w Polsce 17 196 zakażeń koronawirusem. To o ponad 10 proc. więcej niż tydzień temu – 29 grudnia resort zdrowia informował o 15 571 nowych i potwierdzonych przypadkach infekcji i śmierci 794 osób.

W środę najwięcej potwierdzonych przypadków jest w województwach: mazowieckim (2601), małopolskim (2174), śląskim (2047), wielkopolskim (1714), dolnośląskim (1297), pomorskim (1157), łódzkim (1063), zachodniopomorskim (912), kujawsko-pomorskim (765), lubelskim (715), podkarpackim (681), warmińsko-mazurskim (554), opolskim (389), świętokrzyskim (367), lubuskim (330), podlaskim (297). 133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu covid-19 zmarły 183 osoby, z powodu współistnienia covid-19 z innymi schorzeniami – 449. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się w Polsce 4 162 715 osób, a zmarło 98 666 pacjentów.