Zgwałcone pokolenia

Rozmowa z Wiolą Rębecką, polską i amerykańską psycholożką pracującą z ofiarami gwałtów wojennych na całym świecie, o sytuacji w Ukrainie i o dziedziczonej traumie.

MARTYNA BUNDA: – Można się było tego spodziewać: zaczynają napływać informacje o gwałtach wojennych na Ukrainie.

WIOLA RĘBECKA: – Nim minął pierwszy tydzień tej wojny, dotarła do mnie wiadomość o pięciu potwierdzonych przypadkach gwałtu. Pierwsza ofiara z war rape survivors (ci, którzy przeżyli gwałt wojenny; użyję tej anglojęzycznej terminologii, akcentującej czasownik przeżyć, bo nie mamy na to dobrego polskiego określenia) przekroczyła granicę ukraińską i szczęśliwie trafiła tam na osoby, które wiedziały, co robić.