Agenci do wynajęcia. W Polsce działają prorosyjskie siły

Rozmowa z Marcinem Reyem, aktywistą badającym prorosyjskie siły w Polsce, o ludziach wpływu, prowokowanych kłótniach oraz rynku dywersji i dezinformacji.

KATARZYNA KACZOROWSKA: – Dom Rosyjski w Gdańsku i Warszawie, Centrum Rosyjsko-Polskiego Porozumienia i Dialogu, towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje, które współpracują z Federacją Rosyjską – to rosyjska soft power?

MARCIN REY: – Przeważnie tak. Część z nich powstała zresztą jako inicjatywy na szczeblu rządowym. Tak jest w przypadku wymienionego Centrum Porozumienia i Dialogu, które pojawiło się na fali jelcynowskiej demokratyzacji. Powołano wtedy do życia Komisję do Spraw Trudnych, która zajmowała się rozwiązywaniem sporów historycznych.