Badania „Polityki”: Koniec kultu pracy. Młodzi nie chcą harować

POLITYKA zleciła badania nad stosunkiem Polaków do pracy. Na ich wyniki można spojrzeć w świetle ostatnich wydarzeń: pandemii oraz wojny. Czy kult pracy, w którym żyliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat, bezpowrotnie się kończy?

Ćwierć wieku temu CBOS zadał Polakom pytanie. Czy gdybyś miał przekazać swojemu dziecku, wnukowi czy innej młodej osobie jakąś myśl, jakieś przesłanie na dalsze życie, o tym, co warto w życiu robić, jakim człowiekiem być, to co by to było? Np.: Czy warto być pracowitym?

W lutym tego roku, jeszcze przed tym, jak wydarzenia na świecie przybrały taki obrót, że wszelkie pytania poza tymi o wojnę wydają się zawieszone, POLITYKA – za pośrednictwem Kantaru – powtórzyła tamtą prośbę oraz zestaw sześciu stwierdzeń odnoszących się do sfery pracy (patrz infografika), z prośbą o wskazanie, czy respondent się z nimi zgadza, czy też nie.