Niezwykła terapeutka. Anna przyjęła pod dach piętnastu uchodźców

Dla Anny Kułakowskiej nie ma znaczenia: kobieta z dziećmi czy zwichnięty życiowo mężczyzna. Nawet rosyjskiemu żołnierzowi by pomogła, gdyby był w potrzebie.

To historia o Dimie, Igorze i ich rodzinach, zmuszonych uciekać ze swojego kraju przed wojną. Także o Oksanie, która nie wiedziała, jak rozpocząć nowe życie po tym, jak skończyło się stare. I o Dawidzie z Buczy, a tak naprawdę to z Izraela, kraju, który opuścił, by walczyć z uzależnieniem, a do którego bardzo chciał wrócić. O 72-letniej Lubie, która w rodzinnym Charkowie nie miała już nikogo, tylko dom wśród wystrzałów i wybuchów, bez prądu i wody.

Ale przede wszystkim to historia o Annie Kułakowskiej, terapeutce z Falenicy (warszawski Wawer), bo bez niej prawdopodobnie nie byłoby co opowiadać o losach pozostałej piętnastki.