Obcy bliźniacy. Jak się dziś żyje sobowtórom Putina i Zełenskiego

Podobieństwo do znanych osób bywa lukratywne. Ale w zależności od tego, do kogo jest się podobnym, także niebezpieczne.

Trzeciego dnia inwazji Sobala, poczuwszy się dyskomfortowo we własnej skórze w związku z ewidentnym podobieństwem do człowieka wzbudzającego gremialną dezaprobatę, puszcza w internecie antywojenny komunikat dla prasy. Poważny, pod krawatem w kolorze czerwonym, w jakich gustuje pierwowzór (za plecami tło niebiesko-żółte), przemówił następująco: „Jestem Polakiem, od wielu lat wykorzystuję swój naturalny wygląd do profesjonalnego podszywania się pod Putina. Choć go udaję, to nie podziwiam.