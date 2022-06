Andrzej Sirowacki, słynny kierowca tira. Jak bohater wpadł w spiralę hejtu

Dlaczego Andrzej Sirowacki, Ukrainiec, który stał się w Polsce bohaterem, naraził się swoim rodakom?

Polska i Ukraina usłyszały o nim, gdy nazywał się Andriej Sirovatskyi i ryzykując własne życie, uratował z ognia cztery ofiary karambolu. Pisały i mówiły o nim media z obu krajów, nazywano go ukraińskim bohaterem na długo przed tym, zanim ukraińskich bohaterów zobaczyliśmy na wojnie z Rosją. Dziękowali mu politycy, szybką ścieżką doszedł z rodziną do polskiego obywatelstwa. Już jako Andrzej Sirowacki opublikował na Facebooku link do filmiku o tym, że wojna wojną, ale Polacy nie mogą „zapominać o Wołyniu”.