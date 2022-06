Idź pobiegaj! Jak pomóc młodym z problemami psychicznymi

Nastolatki coraz częściej borykają się z psychicznymi problemami. Państwo nie zapewnia im niezbędnej opieki, więc z pomocą ruszyli wolontariusze, społecznicy, zapaleńcy.

Co trzeci nastolatek w Polsce w wieku od 13 do 17 lat nie jest zadowolony ze swojego życia – wynika z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 30 proc. ankietowanych uznało, że ich życie w pierwszym okresie pandemii pogorszyło się, a 9 proc. przyznało się do samookaleczania. 2,9 proc. respondentów w wieku od 15 do 17 lat próbowało popełnić samobójstwo. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży informuje, że w Polsce brakuje specjalistów, a kolejka oczekujących na leczenie w poradniach zdrowia psychicznego od 2017 do 2019 r.