„Wasz język nie jest taki trudny, tylko słuchać trzeba”. Ukraińcy uczą się polskiego

Dla jednych nauka języka polskiego to przepustka do znalezienia pracy. Dla innych namiastka normalności w nienormalnej rzeczywistości. Ale te lekcje są też poznawaniem się Polaków i Ukraińców.

Decyzję o uruchomieniu kursu języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy podjęto nawet nie w kilka dni, ale kilka godzin. We wrocławskiej Fundacji Bente Kahan wystarczyła chwila, by policzyć aktywa: są lektorzy, jest pomieszczenie, a czas i chęci to oczywista oczywistość. Był drugi tydzień wojny, kiedy post o kursie pojawił się na profilu fundacji na Facebooku. Grupa zebrała się w ciągu jednego dnia. Kolejnego były pierwsze zajęcia.

– Szłyśmy razem do synagogi. Tam w piwnicy mamy świetnie wyposażoną salę kinową.