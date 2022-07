Polska kolej się wykoleiła. To się może skończyć katastrofą

Z pociągami teraz jest tak, że nie wiemy, kiedy ruszymy i kiedy dojedziemy do celu. A stojąc gdzieś w polu, ludzie i tak cieszą się, że są cali i zdrowi. Co się dzieje?!

Pociąg Pendolino Wrocław–Warszawa, 160 zł bilet, wieczór 10 czerwca, już drugą godzinę stoimy na jakimś nasypie 60 km od Warszawy. Konduktorka mówi, że nie wiedzą, co się stało, maszynista dostał na semaforze czerwone światło – to stoi. Dzwonili na najbliższą stację, ale nic nie można się dowiedzieć, dyspozytorka w nerwach rzuca słuchawką. Kiedy ruszymy? Za godzinę, za kilka, kto wie? – Za nami stoją też inne pociągi – mówi, jakby miało to być jakąś pociechą. – W sumie dobrze, że nikt w nas nie wjechał – wzdycha młoda kobieta, zamykając klapkę komputera.