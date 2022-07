Niebinarni: kim są, jak żyją. Tekst, którego nie zrozumie Jarosław Kaczyński

Jarosława Kaczyńskiego przeraża „Zosiowładysław” i choć jego żarty są nieśmieszne, prezes PiS wyczuwa kulturowy moment. Zmienia się to, w jaki sposób myślimy o płci, a coraz więcej osób nie identyfikuje się ani jako kobieta, ani jako mężczyzna, bo jest jeszcze trzecia opcja – niebinarność.

U Sybila (rocznik 1998 r.) wyglądało to tak: płeć przypisana przy urodzeniu – żeńska. Wiele lat czuł, że nie jest dziewczyną, ale powinien spróbować nią być, żeby dopasować się do świata i jego zasad. Przebierał się za kobietę, gdy wychodził z domu. Superkobiecą kobietę. Jako nastolatek bał się odrzucenia i tego, że nikt go nie pokocha, jeśli wyjdzie z roli. – Dużo się zmieniło, kiedy poznałem osobę niebinarną, a potem zaczęliśmy być razem. Nasze rozmowy o tym, jak odczuwam siebie, jak ta osoba siebie odczuwała, pozwoliły mi dojść do wniosku, że tak, to jestem ja – jestem kimś pomiędzy – opowiada.