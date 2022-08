Sołtyski i ich babskie rządy. Tak przełamują patriarchat w Polsce

Jeszcze w 1958 r. wśród sołtysów było 0,8 proc. kobiet, dziś sprawują władzę już niemal w co drugiej polskiej wsi. Do niedawna to było nie do pomyślenia.

Obywatelki II RP uzyskały prawa wyborcze w 1918 r., ale i tak stanowiły znikomy odsetek wśród senatorów i posłów, w samorządach też było ich niewiele, a na wsi jeszcze mniej: w 1938 r. na tysiąc radnych przypadały dwie. Kobiety nawet „nie chodziły na wybór wójta” i wiejskie zebrania, „bo gdyby jedna odważyła się pójść, to by się z niej nasi gospodarze wyśmiali, że baby nam tutaj niepotrzebne” – czytamy w pamiętniku z tamtych lat. Nie zachęcano ich do kandydowania na sołtysa, a gdy zostały wybrane, mogły odmówić przyjęcia urzędu – jak ciężko chorzy czy duchowni.